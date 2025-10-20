Ντουμπάι BC: Ανανέωσε τον τραυματία Τζαϊτέ μέχρι το 2028
Η Ντουμπάι BC ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Μαμ Τζαϊτέ μέχρι το 2028, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κάτι που δείχνει έμπρακτα την στήριξη της ομάδας στον παίκτη.
Ο 30χρονος σέντερ ήταν ο μεγάλος άτυχος για τη φετινή σεζόν στην Ντουμπάι, αφού λίγο πριν από το ξεκίνημα της EuroLeague υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα. Ο Γάλλος θα χάσει όλη τη φετινή σεζόν, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ την επόμενη χρονιά.
Ο Τζαϊτέ μετακόμισε φέτος στο Ντουμπάι για λογαριασμό της τοπικής ομάδας, έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στη Μονακό, με την οποία πέρσι έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague. Είχε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της, μετρώντας 7,5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε λιγότερο από 15 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.
Staying home. Mam Jaiteh is one of us until 2028 📝🔥 pic.twitter.com/Q80HXlMsnW— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 20, 2025
