Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια του Άταμαν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές (vid)
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague, έχοντας επικρατήσει με 95-81 και έκλεισε θετικά τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.
Το «τριφύλλι», μοιράστηκε ένα κομμάτι από την ομιλία του Έργκιν Άταμαν στα αποδυτήρια μετά το «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος προπονητής μοίρασε εύσημα για την εικόνα της ομάδας του.
«Έξυπνο παιχνίδι, καλή προσπάθεια και σημαντική νίκη για εμάς, γιατί η Εφές είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Πριν από δύο ημέρες κέρδισαν τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Κρατήσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Όλοι προσπαθήσατε και όλοι είχατε συνεισφορά. Κάναμε ομαδική δουλειά, για αυτό συγχαρητήρια!».
Progress is made in wins like these! 💪— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 18, 2025
Watch the full Coach’s post-win speech on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/AMAdULJE7W
