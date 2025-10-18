Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια στον Βεζένκοβ για το 16ο βραβείο MVP της αγωνιστικής στην καριέρα του
Ο Σάσα Βεζένκοβ μετά την εκπληκτική του εμφάνιση και το game winner που πέτυχε στο Βελιγράδι, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, αναδείχθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Με τον Ολυμπιακό να εκφράζει, φυσικά, δημόσια τα συγχαρητήριά του για τον Βεζένκοβ. «Το άξιζει» αναφέρει σε ποστάρισμά της η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο twitter, με τον φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» να κυνηγάει πλέον τον Σέιν Λάρκιν στα ατομικά βραβεία του MVP της εκάστοτε αγωνιστικής.
Ο Βεζένκοβ έχει συνολικά 16 στην καριέρα του, όσα και ο Νάντο Ντε Κολό, με τον Σέιν Λάρκιν να μετράει 19.
Απέναντι στη Μακάμπι, ο Βεζένκοβ πέτυχε 23 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές) ενώ είχε επίσης από 10 ριμπάουντ με 2 ασίστ σε 29:54 λεπτά στο παρκέ.
Well deserved!!! #OlympiacosBC https://t.co/5cxQrjo5c9— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 18, 2025
