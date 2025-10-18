Βεζένκοβ: MVP της πέμπτης αγωνιστικής, δεύτερος μαζί με Νάντο Ντε Κολό στην ιστορία της Euroleague
Η πέμπτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε και με αυτή, έφτασε στο τέλος της η δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, όπου ο Ολυμπιακός μέτρησε από μία νίκη και από μία ήττα.
Η νίκη ήρθε με περιπετειώδη τρόπο επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σόφια, εκεί όπου το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα μπόρεσε να επικρατήσει με 95-94. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να σημειώνει 23 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές) ενώ είχε επίσης από 10 ριμπάουντ με 2 ασίστ σε 29:54 λεπτά εντός παρκέ.
Με αυτόν τον τρόπο έφτασε στους 31 βαθμούς στο PIR, τους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της πέμπτης αγωνιστικής. Αυτή είναι η 16η φορά που παίρνει το βραβείο, φτάνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον Νάντο Ντε Κολό, με την πρωτιά να ανήκει στον Σέιν Λάρκιν με 19.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.