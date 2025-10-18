Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε σε MVP της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague.

Η πέμπτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε και με αυτή, έφτασε στο τέλος της η δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, όπου ο Ολυμπιακός μέτρησε από μία νίκη και από μία ήττα.

Η νίκη ήρθε με περιπετειώδη τρόπο επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σόφια, εκεί όπου το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα μπόρεσε να επικρατήσει με 95-94. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να σημειώνει 23 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές) ενώ είχε επίσης από 10 ριμπάουντ με 2 ασίστ σε 29:54 λεπτά εντός παρκέ.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε στους 31 βαθμούς στο PIR, τους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της πέμπτης αγωνιστικής. Αυτή είναι η 16η φορά που παίρνει το βραβείο, φτάνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον Νάντο Ντε Κολό, με την πρωτιά να ανήκει στον Σέιν Λάρκιν με 19.