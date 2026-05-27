Η ΑΕΚ θα έχει να αντιμετωπίσει την απουσία του Κισόν Φίζελ στους ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό (27/05, 20:15 στο ΣΕΦ), όμως η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα παραταχθεί με μία σημαντική απουσία.

Ο λόγος για τον Κισόν Φίζελ που τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στον Άρη και μετά από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος με αποτέλεσμα να μένει εκτός προπονήσεων και να ξεκινάει θεραπείες.