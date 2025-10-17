Άταμαν: «Ο Σλούκας ήταν το "κλειδί", νομίζω ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Παπαγιάννη»

Ο Έργκιν Άταμαν έδωσε συγχαρητήρια στον Όσμαν και τον Σλούκα για τις εμφανίσεις τους στη νίκη επί της Αναντολού Εφές με 95-81.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε τη νίκη με 95-81 στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας επιβληθεί της Αναντολού Εφές σε μία μεγάλη βραδιά του Τσέντι Όσμαν που σημείωσε νέο ρεκόρ πόντων.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έργκιν Άταμαν, μίλησε για την εμφάνιση του Τούρκου φόργουορντ ενώ υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου το πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη.

«Θέλω να συγχαρώ τον Σλούκα, έπαιξε εξαιρετικά. Ο Όσμαν έπαιξε πολύ καλά, έκανε ματς καριέρας. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε πολύ ώρα χωρίς τον Ναν γιατί έκανε 3 φάουλ νωρίς. Μετά δεν χρειαζόταν να τον χρησιμοποιήσουμε.

Η Εφές είχε δύο προβλήματα, με τον Οσμάνι και τον Παπαγιάννη. Νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό του Παπαγιάννη όπως το είδα. Ελπίζω οι εξετάσεις να είναι καλές, το ίδιο και για τον Οσμάνι. Καταλήξαμε να παίζουμε με πέντε γκαρντ εμείς και αυτοί και τελικά κερδίσαμε.

Όταν η Εφές έχασε τον Παπαγιάννη αναγκάστηκε να παίξει με τον Σμιτς και είχε πρόβλημα στην άμυνα του pick and roll. Ο Σλούκας είναι έξυπνος και καλός παίκτης για να διαβάσει αυτές τις καταστάσεις. Βρήκε τον ελεύθερο παίκτη και βρήκαμε σωστά σουτ.

Ήταν ένα πολύ σημαντικό ματς γιατί η Εφές είναι πολύ σκληρή και καλή ομάδα. Θεωρώ θα είναι δύσκολο για τους υπόλοιπους να την κερδίσουν στην έδρα της».

Στη Συνέντευξη Τύπου είπε: «Πολύ σημαντική νίκη για εμάς γιατί η Εφές ήρθε από μεγάλη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Αρχίσαμε με τον Σλούκα που έχει εμπειρία για να οργανώσει το ματς. Ήταν το "κλειδί" απόψε με 12 ασίστ και 0 λάθη. Ελέγξαμε το ματς. Ο Όσμαν, ειδικά στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικός, έκανε ματς καριέρας. Ήταν περίεργο ματς γιατί δε χρησιμοποιήσαμε το ματς. Είχε μόνο 7 πόντους, έπαιξε λίγα λεπτά. Ο Καλαϊτζάκης συνεισέφερε με την επιθετικότητα και την άμυνα, έφερε ενέργεια. Όταν η Εφές έχασε τον Οσμάνι και τον Παπαγιάννη το ματς άλλαξε και έπαιζαν 5 γκαρντ. Απαντήσαμε και εμείς έτσι. Απόψε οι γκαρντ μας έπαιξαν καλύτερα από της Εφές και πήραμε τη νίκη».