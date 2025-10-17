Ο Τσέντι Όσμαν έσπασε το ρεκόρ πόντων του στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές με 95-81.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 2/2 στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν της Euroleague έχοντας επικρατήσει μέσα στην Κωνσταντινούπολη της Αναντολού Εφές με 95-81.

Ο Τσέντι Όσμαν, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του «τριφυλλιού» σε αυτή τη νίκη, έχοντας ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 29 πόντους (3/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5/6 βολές). Παράλληλα μάλιστα, ο ίδιος είχε από 5 ριμπάουντ στα 33:35 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ.

Με αυτόν τον τρόπο έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ στην Euroleague, το οποίο είχε σημειώσει στις 6 Μαΐου του 2025, σε αγώνα πάλι με αντίπαλο την Αναντολού Εφές. Τότε είχε σημειώσει 28 και το μεγαλύτερο βαθμό στο PIR, έχοντας φτάσει το 32, σε αντίθεση με το πιο πρόσφατο ματς όπου έφτασε το 30.