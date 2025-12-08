Ο Πάμπλο Λάσο βρίσκεται στην pole position για αντικαταστάτης του Ιγκόρ Κοκόσκοφ στην Εφές σύμφωνα με το Basketnews.

Η Εφές συνεχίζει να ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Ιγκόρ Κοκόσκοφ που αποτελεί παρελθόν από τους Τούρκους. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το BasketNews, η Εφές βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Πάμπλο Λάσο για να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας.

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ, της Μπάγερν και της Μπασκόνια είναι φαβορί για τη θέση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται. Η Εφές δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν στη Euroleague και μετρά 5 νίκες και 9 ήττες.

Με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση της Euroleague δύο φορές το 2015 και το 2018. Αυτές τις δύο σεζόν αναδείχθηκε και κορυφαίος προπονητής στη Euroleague. Με τους Μαδριλένους έχει 6 πρωταθλήματα αλλά και 6 Κύπελλα Ισπανίας.