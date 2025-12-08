Εφές: Σε προχωρημένες επαφές με Λάσο
Η Εφές συνεχίζει να ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Ιγκόρ Κοκόσκοφ που αποτελεί παρελθόν από τους Τούρκους. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το BasketNews, η Εφές βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Πάμπλο Λάσο για να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας.
Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ, της Μπάγερν και της Μπασκόνια είναι φαβορί για τη θέση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται. Η Εφές δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν στη Euroleague και μετρά 5 νίκες και 9 ήττες.
Με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση της Euroleague δύο φορές το 2015 και το 2018. Αυτές τις δύο σεζόν αναδείχθηκε και κορυφαίος προπονητής στη Euroleague. Με τους Μαδριλένους έχει 6 πρωταθλήματα αλλά και 6 Κύπελλα Ισπανίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.