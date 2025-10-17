Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε εκτός έδρας την Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague, για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν. Στο πρώτο ημίχρονο οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια με το 43-42 υπέρ τους.

Ένας από τους παίκτες που βοήθησαν πολύ ώστε να «χτιστεί» αυτή η διαφορά, ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρώτο μισό της αναμέτρησης έχοντας συνολικά 15 πόντους!

Ο Τούρκος σέντερ είχε 6/7 δίποντα με 3/3 βολές ενώ μέσα στα 11:21 λεπτά εντός παρκέ είχε επίσης 4 ριμπάουντ αλλά και 2 ασίστ ενώ εκμαίευσε 2 φάουλ.