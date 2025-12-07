Η Αναντολού Εφές ηττήθηκε (96-92) στην έδρα της από την Πετκίμ την ώρα που είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τον Πάμπλο Λάσο.

Η ελεύθερη πτώση της Αναντολού Εφές συνεχίζεται μετά την αποχώρηση του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, καθώς ηττήθηκε (96-92) εντός έδρας από την Πετκίμ που βρίσκονταν στην 14η θέση της βαθμολογίας στο τουρκικό πρωτάθλημα!

Κι αυτό συμβαίνει ενώ οι διαπραγματεύσεις φαίνεται πως είναι σε προχωρημένο στάδιο με τον Πάμπλο Λάσο, ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Στο τραπέζι έπεσε και το όνομα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, αλλά φαίνεται πως υπήρξε απόσταση στο οικονομικό και η λύση του Έλληνα τεχνικού δεν προκρίθηκε.

Ο Λάσο είναι η λύση που θεωρούν οι Τούρκοι πως μπορεί να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αν και θα χρειαστεί χρόνος για να μπορέσουν να ανακάμψουν.

Η Πετκίμ κυριάρχησε από την πρώτη περίοδο (14-29 στο 10’) και διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Μάλιστα, ο Γιανίκ Φράνκε που έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ είχε 15 πόντους με 5/7 τρίποντα και 3 ριμπάουντ. Από την Αναντολού Εφές, πρωταγωνιστής ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ με 22 πόντους (4/8 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ο Ρόλαντ Σμιτς με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-29, 42-54, 62-76, 92-96.

