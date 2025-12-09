Όπως όλα δείχνουν, ο Πάμπλο Λάσο θα είναι ο νέος προπονητής της Αναντολού Εφές. Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα.

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα, η Αναντολού Εφές βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο για την ανάλυψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Ο πρώην προπονητής της Μπασκόνια, της Μπάγερν και της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν έτσι κι αλλιώς το φαβορί για τη θέση και όπως όλα δείχνουν θα καθίσει στην άκρη του πάγκου της Εφές έως το καλοκαίρι του 2027. Το συμβόλαιο του έχει ισχύ δηλαδή 1,5 έτος και μάλιστα υπάρχει ο όρος για κοινή λύση της συνεργασίας στο τέλος της σεζόν 2025-26. Έτσι, ο Λάσο θα αποτελέσει τον αρχιτέκτονα της νέας εποχής της Εφές μετά τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Ο Λάσο αναμένεται να βρεθεί στις εξέδρες του αγώνα Βαλένθια – Εφές για την 15η αγωνιστική της EuroLeague, πριν ταξιδέψει κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει την ομάδα και να ξεκινήσει άμεσα δουλειά.

Στα 59 του χρόνια, ο Πάμπλο Λάσο θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές της EuroLeague έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου δύο φορές το 2015 και το 2018. Αυτές τις δύο σεζόν αναδείχθηκε και κορυφαίος προπονητής στη Euroleague. Με τους Μαδριλένους έχει 6 πρωταθλήματα αλλά και 6 Κύπελλα Ισπανίας.