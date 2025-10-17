Παπαγάννης: Το βίντεο με τον τραυματισμό του
Μία από τις χειρότερες στιγμές της φετινής Euroleague διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με καροτσάκι και με δάκρυα στα μάτια.
Οι αντιδράσεις όλων των πρωταγωνιστών μαρτυρούσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και στο βίντεο φαίνεται ότι η κατάσταση για τον Έλληνα σέντερ είναι πολύ δυσάρεστη.
Δείτε ΕπίσηςΠαπαγιάννης: Διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο!
Δείτε το βίντεο:
Anadolu Efes'in Yunan pivotu Georgios Papagiannis, Panathinaikos maçının ikinci çeyreğinde sol dizinden sakatlık yaşayarak soyunma odasına götürüldü. Epey can sıkıcı bir görüntü. Çok geçmiş olsun Big Papa 🙏 pic.twitter.com/hfN07EG8Za— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.