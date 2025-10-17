Στιγμές αγωνίας στην Εφές, αλλά και γενικότερα στον κόσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς όπως αποδεικνύεται και από το βίντεο, ο τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη φαίνεται να είναι πάρα πολύ σοβαρός.

Μία από τις χειρότερες στιγμές της φετινής Euroleague διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με καροτσάκι και με δάκρυα στα μάτια.

Οι αντιδράσεις όλων των πρωταγωνιστών μαρτυρούσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και στο βίντεο φαίνεται ότι η κατάσταση για τον Έλληνα σέντερ είναι πολύ δυσάρεστη.

Δείτε το βίντεο: