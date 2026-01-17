Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ (19/1, 16:00).

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Παναθηναϊκού Aktor στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (19/1, 16:00).

Ο Αμερικανός συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο. Ο Κέντρικ Ναν έμεινε εκτός και απέναντι στη Μπάγερν, με το μικρό οίδημα να μην έχει υποχωρήσει αισθητά. Ο Αμερικανός γκαρντ παραμένει στην Αθήνα για θεραπείες, με τη συμμετοχή του στη «διαβολοβδομάδα» να είναι αμφίβολη.

Η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν στο ματς με τη Μπασκόνια στο «Telekom Center Athens» (20/1) θα ξεκαθαρίσει την Δευτέρα, όταν και θα τσεκαριστεί ξανά το πόδι του Αμερικανού. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ματς απέναντι στη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ (22/1) η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν θα αποφασιστεί όταν έρθει η ώρα.

