Παπαπέτρου: «Δεν μπορεί η απουσία του Ναν να είναι λόγος ο Παναθηναϊκός να χάνει από την Μπάγερν»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet την εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπάγερν, αλλά και την βελτίωση του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είχε πολλά να πει, τόσο για τον Παναθηναϊκό, όσο και για τον Ολυμπιακό στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet.

Αναφορικά τόνισε πως η απουσία του Κέντρικ Ναν από την αναμέτρηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για ένα παιχνίδι με ομάδα του επιπέδου της Μπάγερν. Παράλληλα ο Ιωάννης Παπαπέτρου τονίζει ότι το πρόβλημα της διαχείρισης του ρόστερ το βλέπουμε και στις νίκες των Πρασίνων.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέφερε πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ξεκάθαρο πλάνο και παίζει καλά, όχι επειδή έκανε μεταγραφές, αλλά επειδή έχει χημεία και μένει πιστή στις αρχές της.

Όλα όσα είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: