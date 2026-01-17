Παναθηναϊκός: «Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με Μαρούσι»
Σε κυκλοφορία τέθηκαν, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τα εισιτήρια για το ματς απέναντι στο Μαρούσι την Κυριακή 25 Ιανουαρίου (16:00), για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκοπύ με αντίπαλο το Μαρούσι για την FBL
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Μαρούσι Chery, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου (16:00), για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα μας! 🎫
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.