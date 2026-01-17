Παναθηναϊκός: «Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με Μαρούσι»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στο Μαρούσι (25/1) τέθηκαν σε κυκλοφορία.

Σε κυκλοφορία τέθηκαν, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τα εισιτήρια για το ματς απέναντι στο Μαρούσι την Κυριακή 25 Ιανουαρίου (16:00), για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκοπύ με αντίπαλο το Μαρούσι για την FBL

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Μαρούσι Chery, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου (16:00), για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα μας! 🎫

