Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (17/10) μάχης του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές.

Με απόλυτη συγκέντρωση για μια ακόμη νίκη, την 4η, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απόψε (17/10) στην έδρα της Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φετινής Euroleague.

Ο αγώνας της ομάδας του Εργκίν Αταμάν κάνει τζάμπολ στις 20:30, σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.