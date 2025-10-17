Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τη «μάχη» της Euroleague
Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (17/10) μάχης του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές.
Με απόλυτη συγκέντρωση για μια ακόμη νίκη, την 4η, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απόψε (17/10) στην έδρα της Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φετινής Euroleague.
Ο αγώνας της ομάδας του Εργκίν Αταμάν κάνει τζάμπολ στις 20:30, σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.
@Photo credits: INTIME
