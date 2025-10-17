Ο Σάσα Βεζένκοβ ευστόχησε σε δίποντο στο τέλος του Μακάμπι - Ολυμπιακός και έδωσε στην ομάδα του τη νίκη με 94-95.

Ο Σάσα Βεζένκοβ εξελίχθηκε σε ήρωα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι απέναντι στην Μακάμπι, με τον σταρ των Ερυθρολεύκων να σκοράρει στο τέλος το νικητήριο καλάθι!

Συγκεκριμένα μετά από το ντράιβ του Ντόρσεϊ, ο οποίος μάζεψε πάνω του δεύτερο παίκτη, ο Σάσα Βεζένκοβ υποδέχθηκε την μπάλα κάτω από το καλάθι και σκόραρε, χαρίζοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Το καλάθι του Σάσα Βεζένκοβ: