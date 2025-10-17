Ολυμπιακός, Βεζένκοβ: Το νικητήριο καλάθι απέναντι στην Μακάμπι
Ο Σάσα Βεζένκοβ εξελίχθηκε σε ήρωα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι απέναντι στην Μακάμπι, με τον σταρ των Ερυθρολεύκων να σκοράρει στο τέλος το νικητήριο καλάθι!
Συγκεκριμένα μετά από το ντράιβ του Ντόρσεϊ, ο οποίος μάζεψε πάνω του δεύτερο παίκτη, ο Σάσα Βεζένκοβ υποδέχθηκε την μπάλα κάτω από το καλάθι και σκόραρε, χαρίζοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό.
Το καλάθι του Σάσα Βεζένκοβ:
🔥 Olympiakos, son 3 dakikasında 93-81 geride girdiği maçta Maccabi Tel Aviv'i; Sasha Vezenkov'un bu basketiyle 95-94 mağlup etti!
pic.twitter.com/zvqcSNd6vr— Euroleague Time (@euroleague_time) October 16, 2025
