Ολυμπιακός, Βεζένκοβ: Το νικητήριο καλάθι απέναντι στην Μακάμπι

Ολυμπιακός, Βεζένκοβ: Το νικητήριο καλάθι απέναντι στην Μακάμπι

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Βεζένκοβ
Ο Σάσα Βεζένκοβ ευστόχησε σε δίποντο στο τέλος του Μακάμπι - Ολυμπιακός και έδωσε στην ομάδα του τη νίκη με 94-95.

Ο Σάσα Βεζένκοβ εξελίχθηκε σε ήρωα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι απέναντι στην Μακάμπι, με τον σταρ των Ερυθρολεύκων να σκοράρει στο τέλος το νικητήριο καλάθι!

Συγκεκριμένα μετά από το ντράιβ του Ντόρσεϊ, ο οποίος μάζεψε πάνω του δεύτερο παίκτη, ο Σάσα Βεζένκοβ υποδέχθηκε την μπάλα κάτω από το καλάθι και σκόραρε, χαρίζοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Το καλάθι του Σάσα Βεζένκοβ:

Δείτε Επίσης

Μακάμπι - Ολυμπιακός: Η αγκαλιά των Βεζένκοβ - Μιλουτίνοφ μετά την τεράστια ανατροπή
Μιλουτίνοφ Βεζένκοβ

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     