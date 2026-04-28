Το ΣΕΦ γέμισε κόκκινα μπλουζάκι ενόψει του Game 1 μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Μονακό, για τα play-offs της EuroLeague.

Συγκεκριμένα στις θέσεις του φαληρικού γηπέδου, τοποθετήθηκαν επετειακές μπλούζες, προκειμένου να τις φορέσουν οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» και να στηρίξουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, για το Game 1 κόντρα στους Γάλλους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ολυμπιακός:

«Playoffs mode: ON 🔴⚪

Απόψε (28/04, 21.00) γράφεται το πρώτο κεφάλαιο κόντρα στη Μονακό και το ΣΕΦ δεν θα είναι απλά γεμάτο, θα είναι 🔥

Μπαίνοντας στη θέση σου, σε περιμένει το συλλεκτικό t-shirt της @Piraeus_Bank

με το μήνυμα: “All the way”! 🟥

Το φοράμε, το ζούμε, το φωνάζουμε! 🔊

Γινόμαστε ένα με την ομάδα και παλεύουμε όλοι μαζί για το 1-0. ✌️🏽

No excuses. No limits.

ALL THE WAY. 💪🏽»