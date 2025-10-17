Μπαρτζώκας: «Ευτυχώς κερδίσαμε, αλλά τώρα χρειαζόμαστε μια μέρα ξεκούρασης πριν επιστρέψουμε στη δουλειά»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι και την τρομερή ανατροπή των Πειραιωτών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως η ομάδα χρειάζεται ξεκούραση και να επιστρέψουν οι τραυματίες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβγαλε το... καπέλο στην ομάδα του για την ανατροπή, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από το -13 και να κερδίζει τελικά τη Μακάμπι στο Βελιγράδι, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ωστόσο, ο Μπαρτζώκας στάθηκε φυσικά και στις επιστροφές που περιμένει ο Ολυμπιακός, αφού όταν επιστρέψουν οι τραυματίες θα βελτιωθεί και η αμυντική εικόνα.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οπαδούς μας που ταξίδεψαν από την Ελλάδα για να μας υποστηρίξουν. Τουλάχιστον, παρόλο που δεν παίξαμε καλά, τούς δώσαμε τη χαρά της τελικής νίκης. Ήταν ένα "τρελό" παιχνίδι. Η Μακάμπι άξιζε εξίσου να το κερδίσει, αλλά στο τέλος σκοράραμε -αν δεν κάνω λάθος- 30 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είχαμε συνολικά 26 ασίστ -16 μόνο στο β' ημίχρονο- και καταφέραμε να «τρέξουμε» ένα 11-0 στο φινάλε για να πάρουμε τη νίκη.

Στο τέλος, χρειαζόμασταν δύο-τρεις μεγάλες αμυντικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας φάσης πάνω στον Γουόκερ, και τις εκτελέσαμε σωστά. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Στην EuroLeague κάθε παιχνίδι μετράει. Χρειαζόμαστε να επιστρέψουν οι καλοί μας αμυντικοί, γιατί σε αυτό το σημείο πρέπει να δείξουμε μεγάλη βελτίωση».

Για τους Νιλικίνα και Ντόρσεϊ στην 4η περίοδο: «Όταν κερδίζεις, είσαι πάντα χαρούμενος. Έκαναν τα σωστά πράγματα για να έρθει η νίκη. Ωστόσο, αμυντικά είχαμε πολλά ζητήματα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παρόμοιο παιχνίδι εδώ, όταν η Μακάμπι είχε κερδίσει τη Χάποελ, πάλι με έναν συγκεκριμένο παίκτη να σκοράρει συνεχόμενα τρεις ή τέσσερις φορές και να κρίνει το αποτέλεσμα. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και σήμερα. Ο συγκεκριμένος παίκτης βρήκε ρυθμό, ήταν “καυτός”. Κάποια σουτ ήταν εντελώς ελεύθερα, άλλα όμως κάποια ήταν πολύ καλά μαρκαρισμένα. Όταν όμως ένας τέτοιος παίκτης βρει ρυθμό από νωρίς, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ελπίζεις πως θα αστοχήσει. Γι’ αυτό λέω ότι μας λείπουν οι αμυντικοί μας “stoppers”, οι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην άμυνα.

Είναι προφανές ότι διαθέτουμε τεράστιο επιθετικό ταλέντο -βάλαμε 30 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο- αλλά πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί στην άμυνα. Ελπίζω με την επιστροφή των τραυματιών και με τις σωστές προσαρμογές να βελτιωθούμε σημαντικά. Ήταν το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι μας μέσα σε λίγες μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Δεν έχουμε μεγάλο ροτέισον και φάνηκε πως μας έλειψε η φρεσκάδα και η ενέργεια. Ευτυχώς κερδίσαμε, αλλά τώρα χρειαζόμαστε μια μέρα ξεκούρασης πριν επιστρέψουμε στη δουλειά».