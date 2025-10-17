Το μπάσκετ νίκησε τους τριπλουνίστες

Ο Νίκος Παπαδογιάννης απορεί με την ψυχραιμία και με τη μεθοδικότητα του Ολυμπιακού, ακόμα και όταν τα πάντα γκρεμίζονται γύρω του.

Καταπονημένος, αποδεκατισμένος και μπουχτισμένος από το γιγαντιαίο σλάλομ του Οκτώβρη, ο Ολυμπιακός κινδύνευσε να χάσει από τον κακό εαυτό του, αλλά και από μία παρέα τριπλουνίστες. Επειδή στην πορτοκαλί μπάλα βασιλεύει συνήθως η δικαιοσύνη, το μπάσκετ νίκησε τον στίβο μάχης και η ομάδα που αντιμετώπισε τις δυσκολίες με νηφαλιότητα επέστρεψε στα αποδυτήρια θριαμβεύτρια.

Όταν ο ιστορικός του μέλλοντος μελετήσει το φαινόμενο «Ολυμπιακός», θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να μετρήσει τους παλμούς της κόκκινης καρδιάς. Πώς γίνεται να μένει αυτή η ομάδα-ρομπότ ήρεμη και πιστή στο πλάνο της ακόμα και όταν όλα της πηγαίνουν στραβά; Και -αν μιλάμε για τη φετινή σεζόν- να αλλάζει δέρμα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντιπάλου;

Γυρίστε το νόμισμα ανάποδα και δείτε πώς αντέδρασε η Μακάμπι μόλις κατάλαβε ότι ο αντίπαλος είχε ακόμα σφυγμό. Ο καθένας έκανε του κεφαλιού του και όλοι μαζί μία τρύπα στο νερό του ποταμού Σάβα, όπου έφεραν τα κύματα τους αλλού νυχτωμένους παίκτες της.

Ο Ντάουτιν έβαλε νωρίτερα έξι τρίποντα χωρίς να αλλάξει πάσα, αλλά ο ορίζοντας του φαινόταν ξαφνικά μπλοκαρισμένος από αντιαεροπορικά. Ο Λόνι Γουόκερ βγάζει το ψωμί του με ακροβατικά ένας εναντίον πολλών, αλλά όταν είδε δύο αφιονισμένους αμυντικούς απέναντί του (Γουόρντ και Ντόρσεϊ) πέταξε τη μπάλα σαν να είχε στα χέρια του καυτή πατάτα. Ο Μπρισέτ σήκωσε το χέρι το στολισμένο με δαχτυλίδι τίτλου από το ΝΒΑ, αλλά τράκαρε με τον Βεζένκοφ την κρίσιμη στιγμή και εκτροχιάστηκε λες και ο Σάσα ήταν κανένα θηρίο.

Οι επιθέσεις του Ολυμπιακού, τώρα, όλες σαν κομπιούτερ: ασίστ του Βεζένκοφ στον Μιλουτίνοφ, με όλη την άμυνα να ξεχαρβαλώνεται (93-87). Ασίστ του Ντόρσεϊ στον Γουόρντ για τρίποντο, με όλη την άμυνα να ξεχαρβαλώνεται (94-93). Απομόνωση του Βεζένκοφ απέναντι σε κοντό, ιδανική συνθήκη για καθαρό σουτ τριών πόντων ή για τρεις κερδισμένες βολές (94-93). Ασίστ του Ντόρσεϊ στον Βεζένκοφ μέσα από το μποτιλιάρισμα, για λέι-απ προπόνησης (94-95).

Κανένας ηρωισμός, κανένα κολοκοτρωνέικο, καθόλου hero ball. Στα τελευταία 3:21, το επί μέρους σκορ ήταν 1-14, ενώ στο τρίλεπτο που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός τάισε τον τετραπέρατο Μιλουτίνοφ, ο οποίος έδρασε στις σκιές της ισραηλινής άμυνας λες και έπαιζε μόνος του.

Μέσα στο γήπεδο όπου γαλουχήθηκε, ο πολύπειρος Σέρβος πέτυχε 12 από τους 14 πόντους του Ολυμπιακού όταν ο κόσμος γκρεμιζόταν. Το κρεσέντο του ξεκίνησε από το 86-73 και ολοκληρώθηκε στο 93-87. Έπειτα είχαν σειρά άλλοι.

Ο Σάσα Βεζένκοφ χαρακτήρισε την απόδοση του Ολυμπιακού «φριχτή» και ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμφώνησε μαζί του. Η βραδιά μπορεί να τελειώνει με επαίνους και με επιφωνήματα θαυμασμού για την ομάδα που έδειξε χαρακτήρα και προσωπικότητα, αλλά μέχρι το 36ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» αγκομαχούσαν.

Tι απομένει όταν από μία ομάδα που στερείται αμυντικού φίλτρου αφαιρεθεί επιπρόσθετα η οργανωτική ικανότητα, καθώς και η ενέργεια που αποτελεί καύσιμο για τον αιφνιδιασμό; Ο αποδεκατισμένος στην περιμετρική γραμμή Ολυμπιακός είχε αρκετά βέλη στα φαρέτρα για να νικήσει τη νεοφώτιστη Ντουμπάι και το φάντασμα του Παναθηναϊκού, αλλά ξέμεινε από ιδέες όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο με ποιοτική περιφέρεια (Εφές) και έναν που ειδικεύεται στο τρεχαλητό (Μακάμπι).

Ο σπόρος της αντεπίθεσης βρέθηκε όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχημάτισε πεντάδα με τέσσερις καλούς αθλητές δίπλα στον Βεζένκοφ. Ο Νιλικίνα με τον Γουόρντ είχαν παίξει μόνο ένα πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Χολ κατέφτασε από τον πάγκο όταν (21’) υπέπεσε στο τρίτο φάουλ του ο Μιλουτίνοφ. Το σκορ έγινε 50-50 και 62-63, αλλά η Μακάμπι ένιωθε αντίσταση.

Εάν ξέφυγε ξανά, το οφείλει στα παρανοϊκά σουτ του Τζεφ Ντάουτιν και όχι τόσο στο πινακάκι του προπονητή. Σε ματς που κρίθηκε στον πόντο, το κοντέρ των ασίστ έγραψε 16-26 υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος στην πορεία του αγώνα θυμήθηκε τη συνταγή του εγχώριου ντέρμπι και βρήκε δημιουργία από τα φτερά.

Ο Τάισον Γουόρντ μοίρασε 8 ασίστ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 5, το όλον 13 όπως και στο ματς με τον Παναθηναϊκό! Ο Λι έδωσε άλλες 4 στο πρώτο ημίχρονο, ο Νιλικίνα άλλες 5 χωρίς να πάρει ανάσα μετά την ανάπαυλα, το μπάσκετ κέρδισε, η δικαιοσύνη μίλησε. Και το διαβολικό επταήμερο των τεσσάρων αγώνων τελείωσε για τον Ολυμπιακό με τρεις νίκες και μία μόνο ήττα, χωρίς Φουρνιέ, χωρίς Γουόκαπ, χωρίς Έβανς και χωρίς ΜακΚίσικ.

«Όταν επιστρέψουν οι καλοί αμυντικοί μας, θα βελτιωθούμε πολύ», υποσχέθηκε ο Μπαρτζώκας. «Θα ξαναγίνουμε Ολυμπιακός», εννοούσε. Απέναντι στη Μακάμπι, η ομάδα του έπαιξε 3-4 λεπτά άμυνα όλα κι όλα. Λίγα, ελάχιστα, αλλά εν τέλει αρκετά.

