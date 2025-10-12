Τέσσερις απουσίες; Και τι μ' αυτό;

Ο Νίκος Παπαδογιάννης υπενθυμίζει ότι ο βασιλιάς της σκακιέρας παίζει αυτή την παρτίδα φορώντας κόκκινη στολή.

Tέσσερις πράξεις σερί, από τα μέσα του περασμένου Ιουνίου, ο Ολυμπιακός που κερδίζει τα «αιώνια ντέρμπι» με απουσίες που θα γονάτιζαν μία λιγότερο καλοστημένη, περισσότερο ευάλωτη στους ανέμους ομάδα.

Διορθώστε με όπου κάνω λάθος, αφού η γέρικη μνήμη δεν είναι αλάθητος σύμμαχος, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τους περυσινούς τελικούς χωρίς Βεζένκοφ, Γουίλιαμς-Γκος, Φουρνιέ, Φαλ, ενώ είχαν τον Γουόκαπ βαλσαμωμένο λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Η πρώτη φετινή τιτανομαχία τους βρήκε με αποδεκατισμένη την περιφερειακή γραμμή, αφού οι Φουρνιέ, Γουόκαπ, Έβανς και ΜακΚίσικ είδαν τον αγώνα από τις θέσεις των φωτογράφων με ρούχα φθινοπωρινού περιπάτου.

Απολογισμός των τεσσάρων αυτών αναμετρήσεων: 4 αγώνες, 4 νίκες, 1 τίτλος, αλλά και προβάδισμα (ισχνό έστω) στη φετινή κούρσα προς την αίθουσα του εγχώωριου θρόνου. Ελπίζω η επόμενη μέρα να περιέχει για τον ηττημένο, αυτοκριτική. Όχι αποποίηση των ευθυνών και συνωμοσιολογία, όπως στους περυσινούς τελικούς;

Μάλλιασε η γλώσσα μου να το λέω στις εκπομπές και στα podcast, μάτωσαν και τα δάχτυλά μου να το πληκτρολογώ: όποιος και αν πρωταγωνιστεί πάνω στο παρκέ, όποιος κι αν συσσωρεύει στη στατιστική του πόντους και ριμπάουντ, ο MVP αυτής της ομάδας είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ναι, ο ίδιος Μπαρτζώκας που σε κάθε αφορμή ή και χωρίς αφορμή γίνεται στόχος των «ειδημόνων» και των social media. Και απόψε, ακόμη, τα σχολιανά του άκουγε ο προπονητής του Ολυμπιακού, όσο ο Παναθηναϊκός είχε προβάδισμα. Ευτυχώς για τον ίδιο, για την ομάδα του και για την κοινή λογική, η ετυμηγορία των νηφάλιων φιλάθλων και τελικά του γηπέδου είναι διαφορετική από εκείνη των φανατικών.

Σύμφωνοι, ο Παναθηναϊκός άγγιξε το διπλό παρ’ όλο που αγωνίστηκε χωρίς τον σούπερ σταρ του. Ωστόσο, η συσσώρευση ταλέντου (και πείρας) στη δική του περιφερειακή γραμμή ήταν αρκετή για να καλύψει ένα κενό και σε κάθε περίπτωση είναι ευκολότερο να καμουφλαριστεί μία απουσία, παρά τέσσερις.

Η έξοδος του Κέντρικ Ναν βοήθησε ώστε να αναδυθεί στην επιφάνεια ο πραγματικός εαυτός του Τι Τζέι Σορτς, που έκανε το παιχνίδι του χωρίς να μπερδεύεται και χωρίς να καθηλώνεται στον πάγκο. Παράλληλα, περίσσεψε χώρος για να εμφανιστεί στο παρκέ ο Τολιόπουλος της Ρίγα και του Παρισιού, ο «άνιωθος» σκόρερ που θα βάλει όσα είναι να βάλει δίχως να νοιάζεται για τις φλόγες που μαίνονται γύρω του.

Το σινιάλο που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν για να θυμηθεί ότι απέναντί του έχει μία ομάδα ενστίκτου και ατομικής πρωτοβουλίας (επομένως τρωτή) το έλαβε στην τελευταία κατοχή του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Σορτς είχε 11 δευτερόλεπτα για να κρατήσει ή και να αυξήσει το +8, αλλά φόρεσε ξαφνικά τη φανέλα της Παρί και σούταρε ξεκούδουνα τρίποντο μετά από μισό σκριν, με 6-7 δευτερόλεπτα στο ρολόι.

Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε για το δώρο και το αξιοποίησε δεόντως, με τριποντάρα του Σάσα Βεζένκοφ εν κινήσει ακριβώς στην εκπνοή. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 43-48 και οι ουρές μπροστά στο γκισέ που δεχόταν στοιχήματα υπέρ της νίκης του Παναθηναϊκού εξανεμίστηκαν αυτοστιγμή.

Ο Σορτς ξαναβρήκε τον καλό εαυτό του μετά το 74-67 και αξιοποίησε άψογα την ανυπαρξία του Χολ στην καρδιά της «ερυθρόλευκης» άμυνας (όπως αξιοποιούσε στο πρώτο μέρος τα αργοκίνητα πόδια των Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ), αλλά πάνω στο τεντωμένο σχοινί η διαφορά στο modus operandi των δύο ομάδων ήταν οφθαλμοφανής.

Ο Παναθηναϊκός ακούμπησε την αντεπίθεσή του σε προσωπικές ενέργειες του Κώστα Σλούκα, ενώ ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίζει μπάσκετ και βρήκε τους 8 πόντους που χρειαζόταν με μεθοδικό μπάσκετ. Mπάσκετ 90 πόντων και όχι αντάρτικο, όπως περίμεναν πολλοί.

Θυμηθείτε τις τελευταίες φάσεις. Ο Σέιμπεν Λι σούταρε εντελώς ελεύθερος στο 80-81 (αλλά χρειάστηκε φόλοου του Βεζένκοφ για να μπει το καλάθι), ο Μιλουτίνοφ ταΐστηκε στο low post και μετουσίωσε τις πάσες των Γουόρντ, Βεζένκοφ σε δύο βολές και ένα λέι-απ, ενώ ο Νιλικίνα έδωσε τη χαριστική βολή με παρέλαση σε αφύλακτη διάβαση (88-84). Ο αβοήθητος Σορτς ήταν αδύνατο να τον σταματήσει, ενώ ο Μήτογλου χάθηκε πάνω στη φάση.

Παρ’ όλο που έπαιξε χωρίς οργανωτικό γκαρντ, ο Ολυμπιακός μοίρασε 23 ασίστ, με βασικη πηγή δημιουργίας τις θέσεις «2» και «3»: ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μοίρασε 8, ο θαυμάσιος Τάισον Γουόρντ 5, χώρια οι 23 πόντοι που οι δυό τους πέτυχαν και οι καλές άμυνες στο δεύτερο μισό του αγώνα.

«Πρέπει να αφοσιωθούμε στα στοιχεία που μας κάνουν καλή ομάδα», ζήτησε ο Μπαρτζώκας μετά το φιάσκο του πρώτου ημιχρόνου. Εννοούσε τη σκληράδα, την ομαδικότητα, τον αλτρουισμό, το μπάσκετ Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός πότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξε το μπάσκετ των προπέρσινων θριάμβων; Kαι πότε θα ξαναβρεί ευκαιρία σαν την αποψινή για να πάρει στα χέρια του τα λευκά της σκακιέρας;



Πολύ περισσότερα για το ντέρμπι θα ακούσετε και θα δείτε το μεσημέρι της Δευτέρας στις 12, στο έκτακτο Gazz Floor που καταφτάνει ολοταχώς. Εάν χάσατε το προχθεσινό επεισόδιο, που (και αυτό) έγινε ανάρπαστο, μπορείτε να το δείτε ακολουθώντας αυτόν εδώ τον σύνδεσμο. Τα λέμε συνεπώς αύριο! https://www.youtube.com/watch?v=HsQgczBRpzE