Ο Ολυμπιακός, μετά το παιχνίδι απέναντι στην Μακάμπι, θα παίξει ξανά σε 8 ημέρες αγώνα για την EuroLeague!

Ο Ολυμπιακός τελείωσε την δεύτερη διαβολοβδομάδα της σεζόν, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν... 8 ολόκληρες ημέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι της EuroLeague, διάστημα που, μετά το τελευταίο 10ήμερο που έχει περάσει, μοιάζει με... αιωνιότητα!

Επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι αυτό του Μονάχου, με την Μπάγερν να υποδέχεται την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα την Παρασκευή (24/10), στις 21:45.