Ο Κένι Γκέιμπριελ έκλεψε την παράσταση στο ματς της Μπάγερν με τη Φενέρ στην Πόλη καθώς με τρομερό μπλοκ σταμάτησε στα ίδια τον Κεμ Μπιρτς.

Τι ήθελε ο Μπιρτς; Κάρφωμα; Καλάθι; Σίγουρους δύο πόντους; Αμ, δε! Ο Κένι Γκέιμπριελ φρόντισε να του πει ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι».

Ήταν από τις στιγμές που ένας μπασκετμπολίστας θεωρεί ότι θα «γράψει» δύο σίγουρους πόντους στην στατιστική του. Μόνο που σε κάποιες από αυτές τις στιγμές υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο!

Όπου «ξενοδόχος» συμπληρώστε το όνομα του Κένι Γκέιμπριελ, του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος «κατέβασε» (στην κυριολεξία) τον... γενικό στον Καναδό σέντερ.

Δύο δρασκελιές ήταν αρκετές για τον φτάσει και να τον φιλοδωρήσει με μια τρομερή τάπα.