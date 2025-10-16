Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου: Ο Γκέιμπριελ εντυπωσιακό μπλοκ στον Μπιρτς
Τι ήθελε ο Μπιρτς; Κάρφωμα; Καλάθι; Σίγουρους δύο πόντους; Αμ, δε! Ο Κένι Γκέιμπριελ φρόντισε να του πει ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι».
Ήταν από τις στιγμές που ένας μπασκετμπολίστας θεωρεί ότι θα «γράψει» δύο σίγουρους πόντους στην στατιστική του. Μόνο που σε κάποιες από αυτές τις στιγμές υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο!
Όπου «ξενοδόχος» συμπληρώστε το όνομα του Κένι Γκέιμπριελ, του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος «κατέβασε» (στην κυριολεξία) τον... γενικό στον Καναδό σέντερ.
Δύο δρασκελιές ήταν αρκετές για τον φτάσει και να τον φιλοδωρήσει με μια τρομερή τάπα.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Ain't no easy buckets on @WenyenGabriel's watch! ❌#MotorolaMagicMoment @Moto | @FCBBasketball pic.twitter.com/gmibk6xorU— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.