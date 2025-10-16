Ζάλγκιρις - Αρμάνι: Αδιανόητο σόου του Μπουτκέβιτσιους με 6/6 τρίποντα σε εννέα λεπτά
Ο απρόσμενος ήρωας ενός παιχνιδιού έγινε ο Άρνας Μπουτκέβιτσιους, στο Κάουνας. Η Ζάλγκιρις υποδέχεται την Αρμάνι για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Μπουτκέβιτσιους να αποφασίζει να στρέψει πάνω του όλους τους προβολείς.
Ο Λιθουανός όχι απλώς έφερε σκορ από τον πάγκο, αλλά δεν έχανε με τίποτα σουτ. Πετυχαίνοντας 20 πόντους σε διάστημα εννέα λεπτών. Και το ακόμα καλύτερο, είναι πως τους πέτυχε με 1/1 δίποντο, το οποίο ήταν ένα κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, αλλά και 6/6 τρίποντα.
Συνοδεύοντας τη στατιστική του με 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε αυτό το διάστημα.
Το σόου του Μπουτκέβιτσιους
Arnas Butkevicius is EVERYWHERE @bczalgiris #MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/KcFP1RIaUn— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025
Crazy sequence by Arnas Butkevicius 😱@bczalgiris— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025
20 PTS I 6/6 3FG in 9 minutes! pic.twitter.com/KDNjBh6Mhs
