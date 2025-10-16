Ο Άρνας Μπουτκέβιτισιους έδωσε το δικό του σόου στη Zalgirio Arena σε διάστημα εννέα λεπτών με 6/6 τρίποντα.

Ο απρόσμενος ήρωας ενός παιχνιδιού έγινε ο Άρνας Μπουτκέβιτσιους, στο Κάουνας. Η Ζάλγκιρις υποδέχεται την Αρμάνι για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Μπουτκέβιτσιους να αποφασίζει να στρέψει πάνω του όλους τους προβολείς.

Ο Λιθουανός όχι απλώς έφερε σκορ από τον πάγκο, αλλά δεν έχανε με τίποτα σουτ. Πετυχαίνοντας 20 πόντους σε διάστημα εννέα λεπτών. Και το ακόμα καλύτερο, είναι πως τους πέτυχε με 1/1 δίποντο, το οποίο ήταν ένα κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, αλλά και 6/6 τρίποντα.

Συνοδεύοντας τη στατιστική του με 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε αυτό το διάστημα.

Το σόου του Μπουτκέβιτσιους