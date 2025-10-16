Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Παναθηναϊκός έχει τα μάτια στην αγορά»
Ο Ρισόν Χολμς πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR και οδήγησε τους «πράσινους» στην τελική επικράτηση με 91-85.
Αν μη τι άλλο άρχισε να δείχνει τα διαπιστευτήριά του ερχόμενος από τον πάγκο, την ώρα που ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν «πατούσε» και πάλι καλά στο παρκέ.
Ξεκίνησε στην βασική πεντάδα της ομάδας αλλά αγωνίστηκε για μόλις 08:52 έχοντας 4 πόντους με 2/3 σουτ, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.
Για το «status» του Τούρκου σέντερ και την πιθανότητα να αποχωρήσει από το «τριφύλλι» μίλησε στην εκπομπή «Gazz Floot by Novibet» ο Γιώργος Κούβαρης.
«Ο Γιούρτσεβεν έχει Out στο συμβόλαιό του στα τέλη του ημερολογιακού έτους, τον Δεκέμβριο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να τον αποδεσμεύσει δίνοντάς του ένα ποσό. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τα μάτια στην αγορά μήπως και προκύψει κάτι καλύτερο από τον Γιούρτσεβεν για 3ο σέντερ. Τον Λεσόρ τον περιμένουν σε έναν μήνα περίπου από σήμερα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.