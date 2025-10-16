Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Παναθηναϊκός έχει τα μάτια στην αγορά»

Στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet, ο Γιώργος Κούβαρης στάθηκε στο «status» του Γιούρτσεβεν και εξήγησε ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ανοικτά τα μάτια στην αγορά για την πιθανότητα αντικατάστασης του Τούρκου σέντερ.

Ο Ρισόν Χολμς πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR και οδήγησε τους «πράσινους» στην τελική επικράτηση με 91-85.

Αν μη τι άλλο άρχισε να δείχνει τα διαπιστευτήριά του ερχόμενος από τον πάγκο, την ώρα που ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν «πατούσε» και πάλι καλά στο παρκέ.

Ξεκίνησε στην βασική πεντάδα της ομάδας αλλά αγωνίστηκε για μόλις 08:52 έχοντας 4 πόντους με 2/3 σουτ, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.

Για το «status» του Τούρκου σέντερ και την πιθανότητα να αποχωρήσει από το «τριφύλλι» μίλησε στην εκπομπή «Gazz Floot by Novibet» ο Γιώργος Κούβαρης.

«Ο Γιούρτσεβεν έχει Out στο συμβόλαιό του στα τέλη του ημερολογιακού έτους, τον Δεκέμβριο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να τον αποδεσμεύσει δίνοντάς του ένα ποσό. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τα μάτια στην αγορά μήπως και προκύψει κάτι καλύτερο από τον Γιούρτσεβεν για 3ο σέντερ. Τον Λεσόρ τον περιμένουν σε έναν μήνα περίπου από σήμερα».