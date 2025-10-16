Καλαϊτζάκης στο Gazz Floor by Novibet: «Σ' έναν μήνα θα μασάμε σίδερα στην άμυνα»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την κατάσταση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, το χρονικό διάγραμμα αναφορικά με το πότε θα παρουσιαστεί έτοιμη η ομάδα του, όπως επίσης και για το ματς με την Εφές.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ αναλαμβάνει κυρίως αμυντικές αποστολές προσπαθώντας να περιορίσει την δράση των αντιπάλων του Παναθηναϊκού.

Απέναντι στην Βιλερμπάν όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-85, μπορεί να έμεινε άποντος αλλά χρησιμοποιήθηκε από τον Εργκίν Άταμαν στις αμυντικές του πεντάδες.

«Θεωρώ ότι δεν έχουμε ξεκινήσει τη σεζόν έτσι όπως θέλουμε αμυντικά. Δεν μαρκάρουμε σωστά, δεν σταματάμε την μπάλα, δεν χρησιμοποιούμε σωστά τα φάουλ. Γενικά, δεχόμαστε πολλούς πόντους και πολλά εύκολα καλάθια» είπε αρχικά ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και συνέχισε:

«Πιστεύω πως σε ένα μήνα από τώρα θα έχει δυναμώσει η άμυνά μας και θα μασάμε σίδερα, όπως κάναμε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά, ιδίως τον Ριτς (σ.σ. Χολμς), ο οποίος ήταν εξαιρετικός σήμερα και έκανε τρομερό παιχνίδι, ήταν εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση και τρομερός στα ριμπάουντ».

Όσο για το πότε θα παρουσιαστεί πιο έτοιμος ο Παναθηναϊκός; «Οι πολλοί αγώνες βοηθάνε, όπως και αγώνες σαν το σημερινό. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, αλλά πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε και σε δύο μήνες θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική ομάδα, την ομάδα για την οποία φτιάχτηκε αυτό το ρόστερ».

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα από τον Ολυμπιακό και όπως είπε χαρακτηριστικά «η ήττα με τον Ολυμπιακό είναι κάτι που έχει περάσει, έχει σβηστεί, είναι στο παρελθόν και δεν το σκεφτόμασταν καθόλου μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα μια ήττα, ειδικά με τον Ολυμπιακό, πονάει. Αλλά επειδή είμαστε επαγγελματίες, σου δίνει ένα κίνητρο να μπεις στο επόμενο παιχνίδι για να κερδίσεις, ειδικά όταν έρχεται ματς στην EuroLeague».

Για τη συνέχεια και το ματς με την Εφές, υπογράμμισε: «Παίζουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία κέρδισε – είδαμε τι έκανε μέσα στο ΣΕΦ. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη και από πέρυσι. Έχει πολύ καλούς γκαρντ, έχει καλό προπονητή. Γενικά, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι αν είμαστε συμπαγείς και ακολουθήσουμε το πλάνο μας, θα πάρουμε την νίκη».