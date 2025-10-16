Γκραντ: «Σκληρή ομάδα η Εφές, δεν θέλουμε να κάνουμε άλλες ήττες στην έδρα μας»

Ο Τζέριαν Γκραντ, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές, αναφέρθηκε στο ποιο είναι το στοιχείο που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο να πάρει τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague, με την οποία θέλει να τελειώσει νικηφόρα τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν. Αντίπαλος, η Αναντολού Εφές, με το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη να είναι προγραμματισμένο για τις 20:30, το απόγευμα της Παρασκευής (16/10).

Ο Τζέριαν Γκραντ, στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση από την Ελλάδα, υπογράμμισε το πόσο σημαντική ήταν η νίκη επί της Βιλερμπάν ενώ υποστήριξε ότι η τούρκικη ομάδα είναι βελτιωμένη σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.

«Ξέρουμε ότι παίζουμε με μία ομάδα που παίξαμε στα playoffs την περασμένη σεζόν. Πολύ σκληρή ομάδα, η οποία έχει γίνει καλύτερη, οπότε θα είμαστε έτοιμοι».

Για το ποιο θα είναι το στοιχείο «κλειδί» για το παιχνίδι: «Το να κάνουμε το παιχνίδι μας. Παίζουμε εκτός, είναι πάντα δύσκολο, έχουν τρομερούς φιλάθλους. Το να κάνουμε το παιχνίδι μας και να παίξουμε με την πίεση».

Για τη νίκη επί της Βιλερμπάν: «Ήταν ένα παιχνίδι που το χρειαζόμασταν. Χάσαμε το προηγούμενο εντός μας στην Euroleague, οπότε δε θέλουμε να κάνουμε άλλες ήττες στην έδρα μας. Ήταν μία καλή νίκη».