Οι γονείς του Ρισόν Χολμς πανηγύρισαν με... τραγούδι τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν με 91-85.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπόρεσε να αρχίσει με νίκη τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στην Euroleague, έχοντας επικρατήσει της Βιλερμπάν με 91-85, σε ένα μεγάλο βράδυ του Ρισόν Χολμς. Πιο συγκεκριμένα τελείωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Αυτή η εμφάνιση συνδιάστηκε αρμονικά με τα γενέθλια του ίδιου ενώ και οι γονείς του Χολμς πρόσφεραν ένα τρομερό βίντεο όπου πανηγυρίζουν τη νίκη του γιου τους. Πιο συγκεκριμένα, η μητέρα του ανέβασε ένα βίντεο στο twitter όπου μαζί με τον σύζυγό της λένε τραγουδιστά:

«Νικήσαμε, νικήσαμε, Παναθηναϊκός» ενώ έστειλαν παράλληλα τις ευχές για τα γενέθλια του ίδιου αλλά και του Τι Τζέι Σορτς.