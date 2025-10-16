Τρομερό βίντεο από τους γονείς του Χολμς: «Νικήσαμε, νικήσαμε, Παναθηναϊκός» (vid)
Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπόρεσε να αρχίσει με νίκη τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στην Euroleague, έχοντας επικρατήσει της Βιλερμπάν με 91-85, σε ένα μεγάλο βράδυ του Ρισόν Χολμς. Πιο συγκεκριμένα τελείωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Αυτή η εμφάνιση συνδιάστηκε αρμονικά με τα γενέθλια του ίδιου ενώ και οι γονείς του Χολμς πρόσφεραν ένα τρομερό βίντεο όπου πανηγυρίζουν τη νίκη του γιου τους. Πιο συγκεκριμένα, η μητέρα του ανέβασε ένα βίντεο στο twitter όπου μαζί με τον σύζυγό της λένε τραγουδιστά:
«Νικήσαμε, νικήσαμε, Παναθηναϊκός» ενώ έστειλαν παράλληλα τις ευχές για τα γενέθλια του ίδιου αλλά και του Τι Τζέι Σορτς.
We won! We won! @Paobcgr ! Happy birthday @Rich_Holmes22 and @TjShorts5 pic.twitter.com/VJBTWYbyLK— Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) October 15, 2025
