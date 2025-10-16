Οι δηλώσεις του Ρισόν Χολμς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ρισόν Χολμς έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους» και ήταν απολαυστικός έχοντας 24 πόντους με 11/12 δίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά), 1 μπλοκ και 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη NOVA

«Η νίκη είναι πάντα το πιο σημαντικό στο μπάσκετ. Μόνο αυτό με νοιάζει. Ως τώρα δεν είχα καμία επιρροή στα παιχνίδια μέχρι και σήμερα. Δεν είναι κάτι που είχα συνηθίσει. Χαίρομαι που κατάφερα απόψε να βοηθήσω την ομάδα μου στο να πάρω νίκη».

Για το σχόλιο του Άταμαν και τη δουλειά του προπονητικού τιμ: «Έχω μιλήσει μαζί του. Το προπονητικό τιμ με έχει βοηθήσει ώστε να καταλάβω τι και πως μπορώ να βοηθήσω. Δούλευα συνεχώς. Με βοήθησε ακόμη στο που πρέπει να είμαι στο παρκέ, αλλά και πνευματικά».

Για την κακή άμυνα του Παναθηναϊκού ως τώρα:«Είναι πολλά τεχνικά ζητήματα. Τώρα τα μαθαίνουμε. Δεν είχαμε μεγάλη προετοιμασία όλοι μαζί. Τα βίντεο που μας δείχνουν μας βοηθούν. Πρέπει να βλετιωθούμε πολύ στο αμυντικό κομμάτι, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για τον Ναν: «Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Με… έκανε να πάρω μπροστά. Είναι ο ηγέτης μας, ο MVP της Λίγκας. Με έχει βοηθήσει πολύ, ακόμη και πριν έρθω στην ομάδα».

Για το αν είδε την Έφες απέναντι στον Ολυμπιακό πριν το μεταξύ τους ματς: «Ναι την είδα. Είναι μία πολύ καλή ομάδα. Έχουν εξαιρετικά γκαρντ. Πρέπει να διαβάσουμε τι κάνουν καλά. Οφείλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να πάρουμε τη νίκη».

Για τον κόσμο:«Είναι απίστευτος. Αυτό ήταν κάτι που ονειρευόμουν από μικρός. Δεν το έχω συναντήσει πουθενά».