Παναθηναϊκός: Το κλέψιμο του Γκραντ που ξεσήκωσε το T - Center
Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική ο Τζέριαν Γκραντ πραγματοποίησε εξαιρετικές άμυνες, ξεσηκώνοντας το κοινό του T - Center και η EuroLeague, τον αποθέωσε στο Twitter.
Πιο συγκεκριμένα, πεντέμισι λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, την ώρα που η Βαλένθια είχε το μομέντουμ της αναμέτρησης, ο Τζέριαν Γκραντ, πραγματοποίησε καθοριστικές άμυνες, ξεσηκώνοντας τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
Η EuroLeague, δημοσίευσε το κλέψιμο του Γκραντ που συνοδεύτηκε στη συνέχεια με εύστοχο τρίποντο του Σορτς, χαρακτηρίζοντας για τον πρώτο:
«can't someone teach that»
Δείτε τη φάση:
Can´t teach that. @JerianGrant #MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/K265iFxnJD pic.twitter.com/FR5R3gzBUZ— EuroLeague (@EuroLeague) December 5, 2025
