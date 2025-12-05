Παναθηναϊκός: Το κλέψιμο του Γκραντ που ξεσήκωσε το T - Center

Παναθηναϊκός: Το κλέψιμο του Γκραντ που ξεσήκωσε το T - Center

grant
Ο Τζέριαν Γκραντ, πραγματοποίησε ορισμένες άμυνες που ξεσήκωσαν το κοινό του Τ - Center με την EuroLeague να τον αποθεώνει.

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική ο Τζέριαν Γκραντ πραγματοποίησε εξαιρετικές άμυνες, ξεσηκώνοντας το κοινό του T - Center και η EuroLeague, τον αποθέωσε στο Twitter.

Πιο συγκεκριμένα, πεντέμισι λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, την ώρα που η Βαλένθια είχε το μομέντουμ της αναμέτρησης, ο Τζέριαν Γκραντ, πραγματοποίησε καθοριστικές άμυνες, ξεσηκώνοντας τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Η EuroLeague, δημοσίευσε το κλέψιμο του Γκραντ που συνοδεύτηκε στη συνέχεια με εύστοχο τρίποντο του Σορτς, χαρακτηρίζοντας για τον πρώτο:
«can't someone teach that»

Δείτε τη φάση:

@Photo credits: Twitter/Euroleague
     

