Χολμς στο Gazzetta: «Ακόμα κι όταν δυσκολευόμουν, όλοι με στήριξαν - Άκουγα για τον Ολυμπιακό από τη μέρα που υπέγραψα»

Ο Ρισόν Χολμς μίλησε στο Gazzetta για την ξεχωριστή εμφάνιση τη βραδιά των γενεθλίων του, την πρώτη του εμπειρία από το ελληνικό ντέρμπι και για το πώς ετοιμάζεται για τη «μάχη» με την Εφές.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ρισόν Χολμς έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους» και χάρισε ένα απολαυστικό κέρασμα σε όσους τον παρακολούθησαν με double double 24 πόντων με 11/12 δίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά), 1 μπλοκ και 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να γιορτάσει τα γενέθλιά του ο Αμερικανός σέντερ, μπροστά στο γεμάτο Telekom Center Athens μαζί με τους φιλάθλους του τριφυλλιού και αυτό υποστήριξε και στις δηλώσεις του στο Gazzetta.

«Νιώθω ήδη μέλος αυτής της οικογένειας. Νομίζω πως ακόμη και πριν από απόψε, οι φίλαθλοι, οι συμπαίκτες μου, όλοι έκαναν εξαιρετική δουλειά στο να με υποδεχθούν. Ακόμα κι όταν δυσκολευόμουν στην αρχή, ήταν εκεί, μου έδειχναν τη στήριξή τους, ότι είναι μαζί μου. Δουλεύουμε μαζί, μέρα με τη μέρα. Και όπως είπα, απλώς ήθελα να βγω στο παρκέ, να παίξω όσο πιο δυνατά μπορώ, να επηρεάσω το παιχνίδι και να συνεχίσω να παίζω έτσι και στη συνέχεια».

The Kendrick Nunn – Richaun Holmes connection is taking off late in the game! 🚀💥 High-flying action between Panathinaikos and ASVEL! 🔥🏀 pic.twitter.com/qbhcUPcXWx October 15, 2025

Πέρα από την κορυφαία εμφάνισή του κόντρα στη γαλλική ομάδα, πριν από μερικά εικοσιτετράωρα ο Ρισόν Χολμς πήρε την πρώτη του γεύση από το «αιώνιο» ντέρμπι, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τις ανάγκες της Stoiximan GBL.

«Ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε με τον Ολυμπιακό, κι αυτό είναι κάτι που ακούω από τότε που υπέγραψα. Το να ζήσεις αυτή την ατμόσφαιρα, να δεις τους φιλάθλους εκεί έξω, είναι απλώς διασκεδαστικό, πραγματικά. Είναι όμορφο να βρίσκεσαι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου κάθε ματς έχει σημασία και πρέπει να αποδείξεις την αξία σου.

Πρέπει να αποδείξεις την αξία σου. Και ανυπομονώ να βγαίνω κάθε βράδυ στο γήπεδο και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Η «διαβολοβδομάδα» ρίχνει αυλαία με ένα δύσκολο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη απέναντι σε μία ταλαντούχα ομάδα, την Αναντολού Εφές και μάλιστα εκτός έδρας.

«Το παιχνίδι θα το προσεγγίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια νοοτροπία. Αύριο στην προπόνηση θα πάρουμε το πλάνο από τον κόουτς, θα το μελετήσουμε και θα προσπαθήσω να το εκτελέσω όσο καλύτερα μπορώ. Και πάλι, να παίξω με ενέργεια, να βοηθήσω την ομάδα και να επηρεάσω όσο περισσότερο μπορώ το παιχνίδι», τόνισε για την προσέγγιση του συγκεκριμένου ματς.