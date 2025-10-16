Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπόρεσε να περάσει στο παρκέ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Το μπέρδεμα που έγινε.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ρισόν Χολμς έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους», ενώ όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Έλληνας φόργουορντ είδε το DNP δίπλα στο όνομά του, καθώς δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, μολονότι δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.

Ο λόγος που δεν πραγματοποιήθηκε η αλλαγή

Ο Ρογκαβόπουλος ήταν έτοιμος να μπει στο ματς 2:36 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ύστερα από εντολή του Εργκίν Αταμάν στη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ωστόσο, φαίνεται πως υπήρξε κάποιο μπέρδεμα στη διαδικασία της αλλαγής, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στον πάγκο, εμφανώς απογοητευμένος που δεν πήρε τελικά χρόνο συμμετοχής.

Ο λόγος έχει να κάνει με το σορτσάκι που φορούσε. Ήταν αυτό της προπόνησης που είχε ελαφρώς και διαφορετικό χρώμα (λαχανί) και αυτό το παρατήρησαν στη γραμματεία με αποτέλεσμα να τον γυρίσουν πίσω. Για αυτόν τον λόγο, γυρνώντας προς τον πάγκο είχε και έναν μινι διάλογο με τους φροντιστές.