Άκρως ικανοποιημένος ήταν ο Εργκίν Άταμαν για την εμφάνιση του Ρισόν Χολμς ενώ στάθηκε και στον Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά... έκανε την δουλειά απέναντι στην Βιλερμπάν την οποία και νίκησε με 91-85.

Ο Ρισόν Χολμς πραγματοποίησε τρομερό ματς έχοντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Εργκίν Άταμαν να λέει για εκείνον στη συνέντευξη Τύπου: «Παίρνει αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη από τους συμπαίκτες του και από εμάς προς αυτόν. Έδειξε τις ικανότητές του. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι».

Όσο για το ματς; «Δεν πήραμε εύκολη νίκη γιατί αμυντικά κάναμε ξανά πολλά λάθη και έβαλαν 15 τρίποντα με 45% στα εντός πεδιάς, που είναι αρκετά υψηλό ποσοστό. Επιθετικά κάποιες φορές παίξαμε καλά, ο Όσμαν έκανε καλές επιθέσεις κάποιες φορές. Θετικό Χολμς, καλή συνεισφορά επιθετικά και αμυντικά με τα ριμπάουντ. Αυτά είναι θετικά. Δεν είχαμε καλή συνεισφορά στα γκαρντ. Τα τρία γκαρντ δεν συνεισέφεραν επιθετικά και αμυντικά. Κάθε νίκη είναι σημαντική. Ξεκινήσαμε την διαβολοβδομάδα με νίκη. Θα σκεφτούμε το ματς στην Πόλη τώρα».

Στη συνέχεια μίλησε για τον Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο μετά τον τραυματισμό του: «Ο Γκριγκόνις έχει ποιότητα και εμπειρία. Το ότι έχασε τη σεζόν πέρσι δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να βρει ρυθμό. Είμαι χαρούμενος που σκόραρε και είμαι σίγουρος πως θα συνεισφέρει στο μέλλον. Έτσι ήταν οι βολές απόψε. Είναι παράξενο. Δεν ήταν σημαντικό για εμένα ότι χάσαμε βολές αλλά ότι έβαλε 15 τρίποντα η Βιλερμπάν».

Και κατέληξε αναφορικά με την προετοιμασία ύστερα από το ντέρμπι και την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Είναι ματς που μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν θέλω να μιλήσω για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τελείωσε. Θα συγκεντρωθούμε στο ματς με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη».