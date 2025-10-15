Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Βιλερμπάν, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μην αγωνίζεται ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στους Γάλλους, παρότι επρόκειτο να μπει στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ρισόν Χολμς έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους», ενώ όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Έλληνας φόργουορντ είδε το DNP δίπλα στο όνομά του, καθώς δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, μολονότι δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Ρογκαβόπουλος επρόκειτο να περάσει στο παιχνίδι 2:36 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Εργκίν Αταμάν είχε δώσει εντολή για την αλλαγή, ωστόσο φαίνεται πως υπήρξε κάποιο μπέρδεμα, με αποτέλεσμα ο παίκτης να επιστρέψει στον πάγκο, δείχνοντας φανερά απογοητευμένος που δεν πέρασε στο παρκέ.

Στα τρία προηγούμενα ματς της EuroLeague, ο Ρογκαβόπουλος είχε 5.7 πόντους και 3.3 ριμπάουντ μέσο όρο, με χρόνο συμμετοχής 16:40.