Παναθηναϊκός: Το DNP του Ρογκαβόπουλου και το μπέρδεμα τη στιγμή της αλλαγής του
Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Ρισόν Χολμς έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους», ενώ όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Έλληνας φόργουορντ είδε το DNP δίπλα στο όνομά του, καθώς δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, μολονότι δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.
Ο Ρογκαβόπουλος επρόκειτο να περάσει στο παιχνίδι 2:36 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Εργκίν Αταμάν είχε δώσει εντολή για την αλλαγή, ωστόσο φαίνεται πως υπήρξε κάποιο μπέρδεμα, με αποτέλεσμα ο παίκτης να επιστρέψει στον πάγκο, δείχνοντας φανερά απογοητευμένος που δεν πέρασε στο παρκέ.
Στα τρία προηγούμενα ματς της EuroLeague, ο Ρογκαβόπουλος είχε 5.7 πόντους και 3.3 ριμπάουντ μέσο όρο, με χρόνο συμμετοχής 16:40.
