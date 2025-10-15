Παναθηναϊκός: Ο Γκριγκόνις έβαλε το πρώτο του τρίποντο μετά τον τραυματισμό, ξέσπασε και σείστηκε το Telecom Center!
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική στο πλαίσιο της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague.
Οι «πράσινοι» έκαναν τα πράγματα δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με το ματς να έχει χαρακτηριστικά ντέρμπι, ωστόσο εκείνος που τράβηξε τα βλέμματα πάνω του ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις.
Ο Λιθουανός στο 13ο λεπτό του ματς ευστόχησε σε τρίποντο «γράφοντας» το 31-28. Αυτό ήταν και το πρώτο εύστοχο σουτ του από τα 6.75 μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό που τον κράτησε σχεδόν 11 μήνες εκτός παρκέ. Όπως έιναι λογικό, το πανηγύρισε με την ψυχή του, ενώ κι ολόκληρο το γήπεδο σείστηκε με το που σκόραρε!
Nα σημειωθεί ότι το αμέσως προηγούμενο εντός παιδιάς καλάθι του Γκριγκόνις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ήταν ακριβώς ένα χρόνο πριν στις 15/10/2024 κόντρα ξανά σε γαλλική ομάδα, αλλά στην Παρί.
Things you love to see... 👏— EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025
Welcome back Marius Grigonis ❤️🩹 pic.twitter.com/hz4DsVTXGF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.