Ο Μάριους Γκριγκόνις ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο μετά τον τραυματισμό του κόντρα στη Βιλερμπάν και το πανηγύρισε με την ψυχή του ξεσηκώνοντας το Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική στο πλαίσιο της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» έκαναν τα πράγματα δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με το ματς να έχει χαρακτηριστικά ντέρμπι, ωστόσο εκείνος που τράβηξε τα βλέμματα πάνω του ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Λιθουανός στο 13ο λεπτό του ματς ευστόχησε σε τρίποντο «γράφοντας» το 31-28. Αυτό ήταν και το πρώτο εύστοχο σουτ του από τα 6.75 μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό που τον κράτησε σχεδόν 11 μήνες εκτός παρκέ. Όπως έιναι λογικό, το πανηγύρισε με την ψυχή του, ενώ κι ολόκληρο το γήπεδο σείστηκε με το που σκόραρε!

Nα σημειωθεί ότι το αμέσως προηγούμενο εντός παιδιάς καλάθι του Γκριγκόνις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ήταν ακριβώς ένα χρόνο πριν στις 15/10/2024 κόντρα ξανά σε γαλλική ομάδα, αλλά στην Παρί.