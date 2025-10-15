Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με την Έφες, στην οποία «κλέβει» την παράσταση ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει να ακούει τον κόσμο του Ολυμπιακού να τραγουδά και αυτό έκανε από την άκρη του πάγκου στο παιχνίδι απέναντι στην Έφες.

Ο Γάλλος, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον αγώνα κόντρα στην τουρκική ομάδα, κουνούσε το κεφάλι του ρυθμικά στον ρυθμό των συνθημάτων, με την παρακάμερα του Ολυμπιακού να «πιάνει» τον Εβάν Φουρνιέ να απολαμβάνει το vibe του κοινού.