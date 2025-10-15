Ολυμπιακός, Φουρνιέ: Ο Γάλλος... ζει τον ρυθμό της εξέδρας στην παρακάμερα ματς με την Έφες
Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με την Έφες, στην οποία «κλέβει» την παράσταση ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει να ακούει τον κόσμο του Ολυμπιακού να τραγουδά και αυτό έκανε από την άκρη του πάγκου στο παιχνίδι απέναντι στην Έφες.
- Κορντινιέ στο Gazzetta: «Αν έπαιζε ο Φουρνιέ θα άλλαζαν αρκετά πράγματα στο παιχνίδι»
- Γουόρντ στο Gazzetta: «Και το επόμενο σουτ ισοφάρισης πάλι στον Βεζένκοβ θα το δώσουμε»
Ο Γάλλος, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον αγώνα κόντρα στην τουρκική ομάδα, κουνούσε το κεφάλι του ρυθμικά στον ρυθμό των συνθημάτων, με την παρακάμερα του Ολυμπιακού να «πιάνει» τον Εβάν Φουρνιέ να απολαμβάνει το vibe του κοινού.
Η παρακάμερα του Ολυμπιακού με Εβάν Φουρνιέ και όχι μόνο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.