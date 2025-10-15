Κορντινιέ στο Gazzetta: «Αν έπαιζε ο Φουρνιέ θα άλλαζαν αρκετά πράγματα στο παιχνίδι»

Ο Ισάια Κορντινιέ μίλησε στο Gazzetta για τη νίκη της Έφες απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Εβάν Φουρνιέ, αλλά και στην απουσία του από την αναμέτρηση.

Ο Ισάια Κορντινιέ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης της Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ (78-82) απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο, με 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, να κάνει μεγάλη ζημιά στους Πειραιώτες, ειδικά στην τελευταία περίοδο.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Ισαϊά Κορντινιέ, μίλησε στο Gazzetta, όπου, αντί για πανηγυρισμούς, έδειξε προσήλωση στη διαδικασία, τονίζοντας πως η Εφές «ακόμα χτίζεται», προσπαθώντας να βελτιωθεί μέσα από κάθε ματς και να αποκτήσει τη συνοχή που χρειάζεται για να σταθεί ψηλά. Αναφέρθηκε στη σημασία της άμυνας στις τελευταίες φάσεις, στην ψυχραιμία που έδειξαν απέναντι στην πίεση και στο πώς η επικοινωνία μεταξύ των παικτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να περιορίσουν τον Ολυμπιακό.

Επιπλέον, ο Ισάια Κορντινιέ στάθηκε και στη συνάντηση με τους συμπαίκτες του στην εθνική Γαλλίας που αγωνίζονται πλέον στον Πειραιά, όπως ο Εβάν Φουρνιέ και ο Φρανκ Νιλικίνα, στέλνοντας ευχές για την επιστροφή των τραυματιών. Για εκείνον, η νίκη στο ΣΕΦ δεν ήταν απλώς ένα αποτέλεσμα, αλλά μια απόδειξη ότι η Εφές βαδίζει στο σωστό μονοπάτι, με τα λόγια του να δείχνουν πως πρόκειται για έναν προσγειωμένο σταρ, που όμως είναι έτοιμος για να δει την ομάδα του να κάνει το κάτι παραπάνω.

Ο Ισαϊά Κορντινιέ στο Gazzetta…

- Ποιες είναι οι σκέψεις σου μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη, σε μια έδρα όπου δεν θα είναι πολλές οι ομάδες που θα φύγουν με το «διπλό»;

«Αισθάνομαι πολύ καλά. Καλύτερα γιατί δείξαμε βελτίωση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα και το παιχνίδι που κάναμε με την Παρτιζάν. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

- Τι σκέφτηκες όταν είδες τον Λάρκιν να εκτελεί τις τελευταίες, καθοριστικές βολές και, φυσικά, το σουτ του Σάσα στο τέλος;

«Ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε καλή άμυνα. Νομίζω πως επικοινωνήσαμε σωστά στη συγκεκριμένη φάση και τον αναγκάσαμε να πάρει ένα δύσκολο σουτ. Μετά από αυτό, ζεις με το αποτέλεσμα».

- Ποια είναι η αίσθηση μέσα στην Εφές μέχρι στιγμής, στους πρώτους σου μήνες εκεί;

«Ακόμη χτίζουμε. Εστιάζουμε σε εμάς, στο πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας και να μάθουμε καλύτερα το σύστημα. Αυτό είναι όλο».

- Αντάλλαξες κάποιο μήνυμα με τους φίλους και συμπαίκτες σου στην εθνική που παίζουν στον Ολυμπιακό; Τον Φουρνιέ, τον Μούς;

«Είναι πάντα ωραίο να παίζεις απέναντι σε αυτά τα παιδιά και να ανταγωνίζεσαι μαζί τους. Δυστυχώς, οι περισσότεροι ήταν τραυματίες και τους εύχομαι γρήγορη ανάρρωση. Ο Φρανκ ήταν εκεί και ήταν υπέροχο να τον αντιμετωπίσω ξανά».

- Πιστεύεις ότι αν ο Φουρνιέ έπαιζε, το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό;

«Σίγουρα, μπορεί να άλλαζαν κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικός για αυτούς. Όμως το πιο σημαντικό για εμάς ήταν να έρθουμε εδώ και να πάρουμε τη νίκη».

- Πέρσι, όταν ο Φουρνιέ υπέγραψε με τον Ολυμπιακό, ήταν μεγάλο θέμα στη Γαλλία; Ένα τόσο μεγάλο όνομα που έρχεται στην Euroleague;

«Φυσικά, ήταν κάτι που όλοι παρακολουθούσαν. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον που βρήκε μια ομάδα όπου μπορεί να αποδώσει και να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο».

- Και κάτι τελευταίο για το επόμενο παιχνίδι, μέσα σε άλλη μια “διπλή εβδομάδα”. Πώς το βλέπεις;

«Όπως είπα και πριν, επικεντρωνόμαστε στο πώς θα γίνουμε καλύτεροι, πώς θα βελτιωθούμε ως ομάδα. Αυτό είναι το μόνο που μετράει».