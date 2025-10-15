Ολυμπιακός, Χολ: Το ιδιαίτερο ποστ της EuroLeague για το τρομερό κάρφωμα του Αμερικανού

Ολυμπιακός, Χολ: Το ιδιαίτερο ποστ της EuroLeague για το τρομερό κάρφωμα του Αμερικανού

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Χολ
Η Euroleague θυμήθηκε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντόντα Χολ στο παιχνίδι Ολυμπιακός - Έφες.

Ο Ντόντα Χολ ξεσήκωσε το ΣΕΦ στο παιχνίδι απέναντι στην Έφες, με τον Αμερικανό σέντερ να κάνει ένα τρομερό κάρφωμα απέναντι στους Τούρκους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ντόντα Χολ υποδέχθηκε την μπάλα μετά από πάσα του Τάισον Γουόρντ, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να καρφώνει δυναμικά και να ξεσηκώνει τον κόσμο των Ερυθρολεύκων.

Η Euroleague θυμήθηκε την εν λόγω φάση, ανεβάζοντάς την με ένα ιδιαίτερο εφέ.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός, Γουόρντ στο Gazzetta: «Και το επόμενο σουτ ισοφάρισης πάλι στον Βεζένκοβ θα το δώσουμε»
Γουόρντ

Το ποστ της Euroleague για το κάρφωμα του Ντόντα Χολ:

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     