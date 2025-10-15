Η Euroleague θυμήθηκε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντόντα Χολ στο παιχνίδι Ολυμπιακός - Έφες.

Ο Ντόντα Χολ ξεσήκωσε το ΣΕΦ στο παιχνίδι απέναντι στην Έφες, με τον Αμερικανό σέντερ να κάνει ένα τρομερό κάρφωμα απέναντι στους Τούρκους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ντόντα Χολ υποδέχθηκε την μπάλα μετά από πάσα του Τάισον Γουόρντ, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να καρφώνει δυναμικά και να ξεσηκώνει τον κόσμο των Ερυθρολεύκων.

Η Euroleague θυμήθηκε την εν λόγω φάση, ανεβάζοντάς την με ένα ιδιαίτερο εφέ.