Ολυμπιακός, Χολ: Το ιδιαίτερο ποστ της EuroLeague για το τρομερό κάρφωμα του Αμερικανού
Ο Ντόντα Χολ ξεσήκωσε το ΣΕΦ στο παιχνίδι απέναντι στην Έφες, με τον Αμερικανό σέντερ να κάνει ένα τρομερό κάρφωμα απέναντι στους Τούρκους.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ντόντα Χολ υποδέχθηκε την μπάλα μετά από πάσα του Τάισον Γουόρντ, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να καρφώνει δυναμικά και να ξεσηκώνει τον κόσμο των Ερυθρολεύκων.
Η Euroleague θυμήθηκε την εν λόγω φάση, ανεβάζοντάς την με ένα ιδιαίτερο εφέ.
Το ποστ της Euroleague για το κάρφωμα του Ντόντα Χολ:
Action was heavy in Piraeus.— EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025
🧑🚀 D. Hall | @Olympiacos_BC pic.twitter.com/tSDo3wPe1p
