Μπαρτζώκας: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν Φουρνιέ και Γουόκαπ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας για τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Euroleague, αναφέρθηκε στις περιπτώσεις του Εβάν Φουρνιέ και του Τόμας Γουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Σερβία εκεί όπου στο Βελιγράδι θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague, την Πέμπτη (16/10, 22:00).

Στις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δυσκολία που υπάρχει πλέον με αυτό το πρόγραμμα ενώ δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος πως ο Εβάν Φουρνιέ και ο Τόμας Γουόκαπ θα παίξουν στον αγώνα της Stoiximan GBL (19/10, 13:00) με τον Πανιώνιο.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε να το προσεγγίζουμε γιατί δεν έχουμε προλάβει ακόμα. Οι συνεργάτες μου έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν. Θα δείξουμε ένα βίντεο το βράδυ και άλλο ένα αύριο και με αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε κόντρα σε μια επιθετικογενή ομάδα που έχει δείξει την αξία της, καλούς σκόρερ, πολύ δημιουργικά γκαρντ. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Όταν παίζεις στο Βελιγράδι ακόμα και χωρίς κόσμο οι συνθήκες είναι λίγο ιδιαίτερες. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο συνεπείς σε αυτά που πρέπει να κάνουμε».

Για την κούραση: «Έχουμε ένα επιτελείο ανθρώπων, φυσιοθεραπευτές, μασέρ και βέβαια όλοι οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο είναι επαγγελματίες στο πώς τρέφονται και ξεκουράζονται. Και έτσι πρέπει να είναι γιατί διαφορετικά η Ευρωλίγκα σε αφήνει έξω. Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι, το ίδιο ισχύει και για τη Μακάμπι. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο στην Ευρωλίγκα».

Για τους τραυματίες: «Θα παίξει και ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ με Πανιώνιο. Έκαναν καλή ατομική σήμερα το πρωί. Δεν θα είναι στο αυριανό παιχνίδι σίγουρα. Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι άλλοι παίκτες που έπαιζαν πολύ».

Για το τι κρατάει από το παιχνίδι με την Εφές: «Μετά από ένα παιχνίδι δεν μου αρέσει να κρατάω ό,τι με συμφέρει και να πετάω ό,τι δεν με συμφέρει. Κάθε παιχνίδι χρήζει ανάλυσης για το τι εκτέλεσε καλά και τι όχι. Να μην γίνομαι κουραστικός, οι ομάδες είναι στην διεργασία να χτίσουν συνήθεις, να έχουν ρουτίνες, να παίζουν συστηματικά καλά. Καμία δεν το καταφέρνει, είμαι σίγουρος, αν δείτε τα αποτελέσματα θα το καταλάβετε. Δεν μπορεί να το καταφέρει γιατί το Ευρωμοάσκετ ήταν αργά και οι προπονητές στην Ευρωλίγκα πρέπει να δείξουν ένα έργο που είναι ανέφικτο να φανεί, θέλει κάποιο χρόνο. Ακόμα κι αν κερδίζαμε χθες στη μια κατοχή το ίδιο θα έλεγα. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς και πρέπει να την περάσουμε».

