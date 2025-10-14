Ο Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της EuroLeague θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10 - 22:00) στο Βελιγράδι.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη διπλή αγωνιστική με εκτός έδρας υποχρέωση. Μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής και την αναμέτρηση με την Εφές, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν σε ουδέτερη έδρα, το Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο το βράδυ της Πέμπτης, στις 16 Οκτωβρίου και το τζάμπολ θα γίνει στις 22:00. Με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει το μεσημέρι της Τετάρτης για το Βελιγράδι και να κλείνει ένα απαιτητικό πακέτο παιχνιδιών, τέσσερα τον αριθμό σε έξι ημέρες.

Με τον Ολυμπιακό να περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεσή του κάποιον εκ των Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ.