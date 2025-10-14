Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 4ης αγωνιστικής

Η δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της φετινής Euroleague είναι προ των πυλών και στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules powered by bwin, οι συντάκτες του Gazzetta αναλύουν τις επιλογές τους για την 4η αγωνιστική.

Από «διαβολοβδομάδα» σε «διαβολοβδομάδα» κινείται η νέα, πιο απαιτητική Euroleague όλων των εποχών και μαζί της κινούνται σε ασταμάτητη τροχιά και οι απανταχού φίλοι του Euroleague Fantasy Challenge, presented by bwin!

Η δράση συνεχίζεται ακατάπαυστα και σειρά παίρνει η 4η αγωνιστική, με τα φώτα να πέφτουν φυσικά τόσο στις εντός έδρας αναμετρήσεις του Ολυμπιακού (εναντίον της Εφές) και του Παναθηναϊκού (εναντίον της Βιλερμπάν), όσο και στις value επιλογές που προκύπτουν στα υπόλοιπα παιχνίδια.

Στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules powered by bwin, η Ευτυχία Οικονομίδου και ο Νίκος Καρφής συζητούν και αναλύουν τις επιλογές τους για αυτή την εβδομάδα και υπόσχονται… ολική μεταμόρφωση στις ομάδες τους μέχρι το επόμενο «ραντεβού». Κι αυτό διότι μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής, ακολουθεί ελεύθερος αριθμός μεταγραφών!

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY