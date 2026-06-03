O Γιάκουμπ Μένσικ, με στιλ α λα Ιβάν Λεντλ, στα ημιτελικά του Roland Garros

Ο «ice man» Γιάκουμπ Μένσικ νίκησε το βραζιλιάνικο ταμπεραμέντο του Ζοάο Φονσέκα, ο 20χρονος Τσέχος με 3-0 πέρασε στα ημιτελικά του Roland Garros, φέρνοντας στο νου μας τον Ιβάν Λεντλ!

O Zoάο Φονσέκα με το βραζιλιάνικο ταμπεραμέντο και με τις νίκες επί των Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάσπερ Ρουντ είχε στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας στο Roland Garros, όμως ο 19χρονος δεν είχε υπολογίσει τον Γιάκουμπ Μένσικ.

Ο 20χρονος Τσέχος, θυμίζοντας σε μας τους μεγαλύτερους με τη νοοτροπία του που αγωνίζεται στο κορτ τον τεράστιο Ιβάν Λεντλ, ήταν αυτός που κυριάρχησε και με 6-4, 6-3, 7-6(3) πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά. Εκεί όπου την Παρασκευή (5/6) θα συναντήσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, για μια θέση στον τελικό της Κυριακής (7/6).

Ο Μένσικ, ο «ice man», όπως τον χαρακτήρισαν οι διοργανωτές, κυριάρχησε στα δύο πρώτα σετ, όμως στο 12o game του 3ου σετ λίγο έλειψε να μπει σε περιπέτειες, έχασε έξι match points, με τον Φονσέκα να οδηγεί το σετ στο tie break, αλλά τον Τσέχο να κυριαρχεί, να φθάνει στο 6-3 και στην 7η συνολικά ευκαιρία του να κατακτά το σετ και να «σφραγίζει» την παρθενική του παρουσία σε ημιτελικά Grand Slam.

O Mένσικ έγινε ο πρώτος Τσέχος που θα παίξει σε ημιτελικό Grand Slam μετά το 2017 και τον Τόμας Μπέρντιχ στο Wimbledon.

Όμως με την πορεία του στο Roland Garros κι έχοντας ήδη αποκλείσει τους Ντε Μινόρ και Ρούμπλεφ, δικαιούται να ονειρεύεται το πιο σπουδαίο πέρα από τη συμμετοχή στον τελικό (ο Πετρ Κόρντα ήταν ο τελευταίος Τσέχος φιναλίστ στο γαλλικό Όπεν κόντρα στον Τζίμι Κούριερ το 1992), την κατάκτηση του τροπαίου, κάτι που είχε πετύχει τρεις φορές ο Ιβάν Λεντλ (1984, 1986, 1987).

What a run to his first Grand Slam semi 😮‍💨



Mensik battled past some serious contenders to advance 👇💥



QF: Fonseca ✅

R16: Rublev ✅

R32: De Minaur ✅#RolandGarros pic.twitter.com/ElmTxV4TR9 — ATP Tour (@atptour) June 2, 2026

Ο Mένσικ, που ήδη έφθασε στο Νο.17 και σε ρεκόρ καριέρας, μετρά 10 νίκες απέναντι σε παίκτες του Top 10, τον Φεβρουάριο τα κατάφερε απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ στην Ντόχα, τον Μάρτιο του 2025 είχε νικήσει και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, κατακτώντας και τον τίτλο στο Miami Open, το πιο λαμπερό παράσημο στη μέχρι σήμερα καριέρα του.

Οι προημιτελικοί των ανδρών