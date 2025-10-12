Οι Χρήστος Σερέλης και Ματίας Λεσόρ έκλεψαν την παράσταση λίγο πριν από το τζάμπολ του ντέρμπι στο ΣΕΦ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Μπορεί ο Κέντρικ Ναν να συγκέντρωσε τα βλέμματα πάνω του (και) λόγω των γυαλιών που φορούσε, αλλά οι Σερέλης και Λεσόρ φρόντισαν να «κλέψουν» λίγο από τη... λάμψη του.

Πριν από την έναρξη του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήταν άκρως ευδιάθετοι την ώρα που βρίσκονταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Με το χαμόγελο στα χείλη πόζαραν στον φακό των φωτογράφων χαρίζοντας ένα άκρως ευχάριστο πλάνο. Όπως είναι γνωστό ούτε ο Κέντρικ Ναν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι αλλά ούτε και ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος θα μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Δείτε και την σχετική φωτογραφία.