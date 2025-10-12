Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Χαλαρός με γυαλί ηλίου στον πάγκο ο Ναν πριν από το ντέρμπι
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζονται για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL, εκεί όπου σήμερα, Κυριακή (12/10, 19:00) θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν ως αντίπαλοι.
Ο Κέντρικ Ναν δεν θα μπορέσει να βοηθήσει από το παρκέ το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, ωστόσο ο ίδιος ακολούθησε την αποστολή του «τριφυλλιού» στο Περιστέρι. Ο ίδιος, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, κάθισε στον πάγκο των φιλοξενούμενων, φορώντας γυαλιά ηλίου παρατηρώντας το γήπεδο λίγο πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ντέρμπι των «αιωνίων».
☘️ Ο Κέντρικ Ναν με το γυαλί του στον πάγκο του ΣΕΦ#pao #paobc #olypao #olympiacos #olympiacosbc pic.twitter.com/kTzcqz5mUF— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2025
