Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Ναν: Νοκ άουτ ο Αμερικανός από το ντέρμπι του ΣΕΦ
Χωρίς τον πρώτο του σκόρερ θα «κατέβει» ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» της σεζόν 2025-26.
Ο λόγος για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σταρ δέθηκε ένα χτύπημα στο ματς με την Μπασκόνια ενώ δέχθηκε και στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) ένα χτύπημα στο ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ντέρμπι. Πάντως οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν να είναι κάτι το ανησυχητικό.
Εκτός εξάδας ξένων έμεινε και ο Μάριους Γκριγκόνις όπερ και σημαίνει ότι οι ξένοι που θα έχει στην διάθεσή του ο Εργκίν Άταμαν για το ΣΕΦ θα αποτελείται από τους: Σορτς, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Οσμαν, Γκραντ και Γιούρτσεβεν.
Να σημειωθεί ότι ακολουθεί διαβολοβδομάδα στην Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Βιλερμπάν (15/10) και στη συνέχεια να φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές (17/10).
