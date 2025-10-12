Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς τέθηκε νοκ άουτ ο Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού!

Χωρίς τον πρώτο του σκόρερ θα «κατέβει» ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» της σεζόν 2025-26.

Ο λόγος για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σταρ δέθηκε ένα χτύπημα στο ματς με την Μπασκόνια ενώ δέχθηκε και στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) ένα χτύπημα στο ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ντέρμπι. Πάντως οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν να είναι κάτι το ανησυχητικό.

Εκτός εξάδας ξένων έμεινε και ο Μάριους Γκριγκόνις όπερ και σημαίνει ότι οι ξένοι που θα έχει στην διάθεσή του ο Εργκίν Άταμαν για το ΣΕΦ θα αποτελείται από τους: Σορτς, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Οσμαν, Γκραντ και Γιούρτσεβεν.

Να σημειωθεί ότι ακολουθεί διαβολοβδομάδα στην Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Βιλερμπάν (15/10) και στη συνέχεια να φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές (17/10).