Αρμάνι Μιλάνο: Χάνει τον ΛεΝτέι για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες
Η Αρμάνι Μιλάνο είναι υποχρεωμένη να πορευτεί το επόμενο διάστημα χωρίς τον Ζακ ΛεΝτέι, αφού ο Έτορε Μεσίνα επιβεβαίωσε, μετά από τη νίκη επί της Βαρέζε για τη Lega A, ότι ο 31χρονος φόργουορντ θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 2–3 εβδομάδες.
Σύμφωνα με τον Ιταλό προπονητή, ο ΛεΝτέι ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα απουσιάσει από τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας του. Στο διάστημα της απουσίας του, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει τις Μπάγερν Μονάχου (14/10, εκτός), Ζάλγκιρις Κάουνας (16/10, εκτός), Βαλένθια (23/10, εντός) και Μπαρτσελόνα (28/10, εκτός).
Φέτος ο ΛεΝτέι μετρά 12.7 πόντους και 4 ριμπάουντ σε τρεις συμμετοχές στη EuroLeague, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτίζαν και τη Μονακό. Η Αρμάνι βρίσκεται στη 12η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 1–2.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.