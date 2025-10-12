Ο Έτορε Μεσίνα επιβεβαίωσε, μετά από τη νίκη επί της Βαρέζε για τη Lega A, ότι ο Ζακ ΛεΝτέι θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 2–3 εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον Ιταλό προπονητή, ο ΛεΝτέι ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα απουσιάσει από τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας του. Στο διάστημα της απουσίας του, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει τις Μπάγερν Μονάχου (14/10, εκτός), Ζάλγκιρις Κάουνας (16/10, εκτός), Βαλένθια (23/10, εντός) και Μπαρτσελόνα (28/10, εκτός).

Φέτος ο ΛεΝτέι μετρά 12.7 πόντους και 4 ριμπάουντ σε τρεις συμμετοχές στη EuroLeague, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτίζαν και τη Μονακό. Η Αρμάνι βρίσκεται στη 12η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 1–2.