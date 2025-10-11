Περίπατος για την Αρμάνι Μιλάνο, νίκησε στην παράταση η Βίρτους πριν από τη «διαβολοβδομάδα»

Σπύρος Μαρκεζίνης
Από αγώνα της Αρμάνι

Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε άνετα της Βαρέζε. Από την άλλη, η Βίρτους Μπολόνια «ίδρωσε» αρκετά ώστε να νικήσει στην παράταση την Ούντινε, πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Με τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν να είναι προ των πυλών, όλες οι ομάδες της Euroleague συνεχίζουν παράλληλα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τις εγχώριες διοργανώσεις. Στο ιταλικό πρωτάθλημα, αμφότερες η Βίρτους Μπολόνια και η Αρμάνι Μιλάνο έπαιξαν για τη δεύτερη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, έχοντας σημειώσει αμφότεροι νίκες αλλά με άκρως αντίθετο τρόπο.

Η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη και κατάφερε να μετατρέψει την αναμέτρηση σε «περίπατο» αφού επικράτησε άνετα με 94-61. Καταστροφική τέταρτη περίοδος για τους γηπεδούχους όπου το επί μέρους ήταν 9-20, ωστόσο το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα είχε ήδη τον έλεγχο του αγώνα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Αρμόνι Μπρουκς με 20 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Λορέντζο Μπράουν, 12 ο Κουίν Έλις και 11 ο Λεάντρο Μπολμάρο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ολιβιέρ Ενκαμούα με 16 πόντους, 13 είχε ο Ματέο Λιμπρίτσι και 12 ο Ταζέ Μουρ.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 32-50, 52-74, 61-94

 

EA7 Emporio Armani MilanoFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Messina EttoreMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Niccolò Mannion17:0093/475.0%3/3100%0/10%3/475%01141200+1410
2Lorenzo Brown19:00135/955.6%2/366.7%3/650%0/00%03361110+1213
3Quinn Ellis26:00126/875%6/875%0/00%0/00%23522120+2224
6Devin Booker15:0071/425%1/333.3%0/10%2/2100%381103110+1615
7Stefano Tonut20:0031/425%1/333.3%0/10%1/250%24603100+714
10Leandro Bolmaro19:00113/742.9%2/633.3%1/1100%4/4100%32504110+1815
12Armoni Brooks19:00205/1241.7%4/4100%1/812.5%0/00%02202320+1619
17Giampaolo Ricci16:0062/633.3%0/20%2/450%0/00%06601010+78
21Diego Flaccadori06:0020/10%0/10%0/00%2/2100%11201000+59
25Ousmane Diop11:0021/250%1/1100%0/10%0/20%03300010+012
31Shavon Shields16:0062/366.7%0/10%2/2100%0/00%00001200+415
42Bryant Dunston16:0031/250%1/250%0/00%1/250%12311001+611
Team/Coaches2020
TOTAL2009428/6245.2%21/3756.8%7/2528.0%13/1872.2%13354817231292129

Το «θρίλερ» της Βίρτους

Σε αντίθεση με τον άνετο απογευματινό περίπατο της Αρμάνι, η Βίρτους ενώ φαινόταν ότι θα πάρει και αυτή μία σχετικά εύκολη νίκη, είδε τον αγώνα με την Ούντινε να μετατρέπεται σε ντέρμπι. Μάλιστα, οι δύο ομάδες χρειάστηκαν την παράταση ώστε να λύσουν τις διαφορές τους, αφού η κανονική διάρκεια έληξε 72-72. Το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς άντεξε και πήρε με ανατροπή από τον Κάρσεν Έντουαρντς τη νίκη με 82-80.

Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους αναδείχθηκε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 27 πόντους ενώ μοναδική ακόμα με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Αλεσάντρο Παγιόλα με 11 και ο Καρίμ Τζάλοου με 10.

Τα δεκάλεπτα: 12-17, 31-37, 47-60, 72-72, 80-82

Virtus Olidata BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
Allenatore: Ivanovic DuskoMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Luca Vildoza19:0072/450.0%2/2100.0%0/20.0%3/3100.0%03331320+98
3Carsen Edwards29:00278/1747.1%2/633.3%6/1154.5%5/683.3%01125210+1221
6Alessandro Pajola26:00114/850.0%1/1100.0%3/742.9%0/00.0%02251000+5-4
7Saliou Niang27:0092/540.0%2/540.0%0/00.0%5/5100.0%41515210+13-11
8Matteo Accorsi00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
9Alen Smailagic23:0062/825.0%1/425.0%1/425.0%1/250.0%14501221-1-8
23Daniel Hackett20:0000/30.0%0/20.0%0/10.0%0/00.0%0661010000
30Matt Morgan15:0041/333.3%1/250.0%0/10.0%2/2100.0%02201012+54
31Aliou Diarra08:0021/250.0%1/250.0%0/00.0%0/00.0%03310001+41
34Karim Jallow27:00103/475.0%2/366.7%1/1100.0%3/475.0%22405102+171
35Mouhamet Rassoul Diouf09:0042/2100.0%2/2100.0%0/00.0%0/00.0%01102100+65
45Nicola Akele22:0021/616.7%1/333.3%0/30.0%0/00.0%31400102-29
Team/Coaches1012
TOTAL2258226/6241.9%15/3246.9%11/3036.7%19/2286.4%1126371324205275

Η «διαβολοβδομάδα» των ιταλικών ομάδων

Πλέον οι δύο αυτές ομάδες ετοιμάζονται για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Από την πλευρά της η Βίρτους Μπολόνια θα αντιμετωπίσει τη Μονακό την Τετάρτη (15/10, 21:30) και στη συνέχεια τη Βιλερμπάν στη Γαλλία, την Παρασκευή (17/10, 21:00). Η Αρμάνι την Τρίτη (14/10, 21:30) θα παίξει στη Γερμανία με τη Μπάγερν Μονάχου και μετά, την Πέμπτη (16/10, 20:00) θα βρεθεί αντιμέτωπη της Ζάλγκιρις Κάουνας.

@Photo credits: @OlimpiaMI1936
     

