Περίπατος για την Αρμάνι Μιλάνο, νίκησε στην παράταση η Βίρτους πριν από τη «διαβολοβδομάδα»

Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε άνετα της Βαρέζε. Από την άλλη, η Βίρτους Μπολόνια «ίδρωσε» αρκετά ώστε να νικήσει στην παράταση την Ούντινε, πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Με τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν να είναι προ των πυλών, όλες οι ομάδες της Euroleague συνεχίζουν παράλληλα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τις εγχώριες διοργανώσεις. Στο ιταλικό πρωτάθλημα, αμφότερες η Βίρτους Μπολόνια και η Αρμάνι Μιλάνο έπαιξαν για τη δεύτερη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, έχοντας σημειώσει αμφότεροι νίκες αλλά με άκρως αντίθετο τρόπο.

Η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη και κατάφερε να μετατρέψει την αναμέτρηση σε «περίπατο» αφού επικράτησε άνετα με 94-61. Καταστροφική τέταρτη περίοδος για τους γηπεδούχους όπου το επί μέρους ήταν 9-20, ωστόσο το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα είχε ήδη τον έλεγχο του αγώνα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Αρμόνι Μπρουκς με 20 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Λορέντζο Μπράουν, 12 ο Κουίν Έλις και 11 ο Λεάντρο Μπολμάρο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ολιβιέρ Ενκαμούα με 16 πόντους, 13 είχε ο Ματέο Λιμπρίτσι και 12 ο Ταζέ Μουρ.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 32-50, 52-74, 61-94

EA7 Emporio Armani Milano FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Messina Ettore MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Niccolò Mannion 17:00 9 3/4 75.0% 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 0 1 1 4 1 2 0 0 +14 10 2 Lorenzo Brown 19:00 13 5/9 55.6% 2/3 66.7% 3/6 50% 0/0 0% 0 3 3 6 1 1 1 0 +12 13 3 Quinn Ellis 26:00 12 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 2 2 1 2 0 +22 24 6 Devin Booker 15:00 7 1/4 25% 1/3 33.3% 0/1 0% 2/2 100% 3 8 11 0 3 1 1 0 +16 15 7 Stefano Tonut 20:00 3 1/4 25% 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 2 4 6 0 3 1 0 0 +7 14 10 Leandro Bolmaro 19:00 11 3/7 42.9% 2/6 33.3% 1/1 100% 4/4 100% 3 2 5 0 4 1 1 0 +18 15 12 Armoni Brooks 19:00 20 5/12 41.7% 4/4 100% 1/8 12.5% 0/0 0% 0 2 2 0 2 3 2 0 +16 19 17 Giampaolo Ricci 16:00 6 2/6 33.3% 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 6 6 0 1 0 1 0 +7 8 21 Diego Flaccadori 06:00 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 2 0 1 0 0 0 +5 9 25 Ousmane Diop 11:00 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/2 0% 0 3 3 0 0 0 1 0 +0 12 31 Shavon Shields 16:00 6 2/3 66.7% 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 +4 15 42 Bryant Dunston 16:00 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 1 1 0 0 1 +6 11 Team/Coaches 2 0 2 0 TOTAL 200 94 28/62 45.2% 21/37 56.8% 7/25 28.0% 13/18 72.2% 13 35 48 17 23 12 9 2 129

Το «θρίλερ» της Βίρτους

Σε αντίθεση με τον άνετο απογευματινό περίπατο της Αρμάνι, η Βίρτους ενώ φαινόταν ότι θα πάρει και αυτή μία σχετικά εύκολη νίκη, είδε τον αγώνα με την Ούντινε να μετατρέπεται σε ντέρμπι. Μάλιστα, οι δύο ομάδες χρειάστηκαν την παράταση ώστε να λύσουν τις διαφορές τους, αφού η κανονική διάρκεια έληξε 72-72. Το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς άντεξε και πήρε με ανατροπή από τον Κάρσεν Έντουαρντς τη νίκη με 82-80.

Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους αναδείχθηκε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 27 πόντους ενώ μοναδική ακόμα με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Αλεσάντρο Παγιόλα με 11 και ο Καρίμ Τζάλοου με 10.

Τα δεκάλεπτα: 12-17, 31-37, 47-60, 72-72, 80-82

Virtus Olidata Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB Allenatore: Ivanovic Dusko MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Luca Vildoza 19:00 7 2/4 50.0% 2/2 100.0% 0/2 0.0% 3/3 100.0% 0 3 3 3 1 3 2 0 +9 8 3 Carsen Edwards 29:00 27 8/17 47.1% 2/6 33.3% 6/11 54.5% 5/6 83.3% 0 1 1 2 5 2 1 0 +12 21 6 Alessandro Pajola 26:00 11 4/8 50.0% 1/1 100.0% 3/7 42.9% 0/0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 0 +5 -4 7 Saliou Niang 27:00 9 2/5 40.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 5/5 100.0% 4 1 5 1 5 2 1 0 +13 -11 8 Matteo Accorsi 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Alen Smailagic 23:00 6 2/8 25.0% 1/4 25.0% 1/4 25.0% 1/2 50.0% 1 4 5 0 1 2 2 1 -1 -8 23 Daniel Hackett 20:00 0 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 6 6 1 0 1 0 0 0 0 30 Matt Morgan 15:00 4 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 0 2 2 0 1 0 1 2 +5 4 31 Aliou Diarra 08:00 2 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 +4 1 34 Karim Jallow 27:00 10 3/4 75.0% 2/3 66.7% 1/1 100.0% 3/4 75.0% 2 2 4 0 5 1 0 2 +17 1 35 Mouhamet Rassoul Diouf 09:00 4 2/2 100.0% 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 +6 5 45 Nicola Akele 22:00 2 1/6 16.7% 1/3 33.3% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 3 1 4 0 0 1 0 2 -2 9 Team/Coaches 1 0 1 2 TOTAL 225 82 26/62 41.9% 15/32 46.9% 11/30 36.7% 19/22 86.4% 11 26 37 13 24 20 5 2 75

Η «διαβολοβδομάδα» των ιταλικών ομάδων

Πλέον οι δύο αυτές ομάδες ετοιμάζονται για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Από την πλευρά της η Βίρτους Μπολόνια θα αντιμετωπίσει τη Μονακό την Τετάρτη (15/10, 21:30) και στη συνέχεια τη Βιλερμπάν στη Γαλλία, την Παρασκευή (17/10, 21:00). Η Αρμάνι την Τρίτη (14/10, 21:30) θα παίξει στη Γερμανία με τη Μπάγερν Μονάχου και μετά, την Πέμπτη (16/10, 20:00) θα βρεθεί αντιμέτωπη της Ζάλγκιρις Κάουνας.