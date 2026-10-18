Η τρίτη αγωνιστική της GBL ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός - Περιστέρι (18/10, 13:00) και Βίκος Φαlcons - Ολυμπιακός (18/10, 13:00). Οι διαιτητές των ματς.

Παναθηναϊκός - Περιστέρι και Βίκος Φαlcons - Ολυμπιακός είναι οι δύο τελευταίες... πράξεις της τρίτης αγωνιστικής της GBL. Το τζάμπολ και στα δύο παιχνίδια είναι προγραμματισμένο για τις 13:00 και ήδη έγιναν γνωστές οι διαιτητικές τριάδες, που θα διευθύνουν τις δύο αναμετρήσεις.

Στο κεκλεισμένων των θυρών «T-Center» σφυρίζουν οι Τσαρούχα, Τεφτίκης και Βαγγάλης, ενώ στο άλλο παιχνίδι θα είναι οι Τσιμπούρης, Λουλουδιάδης και Αθανασιάδης.

Αναλυτικά: