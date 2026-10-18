GBL: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τα ματς των δύο «αιωνίων»
Παναθηναϊκός - Περιστέρι και Βίκος Φαlcons - Ολυμπιακός είναι οι δύο τελευταίες... πράξεις της τρίτης αγωνιστικής της GBL. Το τζάμπολ και στα δύο παιχνίδια είναι προγραμματισμένο για τις 13:00 και ήδη έγιναν γνωστές οι διαιτητικές τριάδες, που θα διευθύνουν τις δύο αναμετρήσεις.
Στο κεκλεισμένων των θυρών «T-Center» σφυρίζουν οι Τσαρούχα, Τεφτίκης και Βαγγάλης, ενώ στο άλλο παιχνίδι θα είναι οι Τσιμπούρης, Λουλουδιάδης και Αθανασιάδης.
Αναλυτικά:
- Telekom Center Athens (κ.θ.) 13.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι Betsson Τσαρούχα-Τεφτίκης-Βαγγάλης (Γερός)
- Σ. Καραδήμας 13.00 Vikos Φalcons-Ολυμπιακός Τσιμπούρης-Λουλουδιάδης-Αθανασιάδης (Χατζής)
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