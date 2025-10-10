Πετρούσεφ για Μπαρτζώκα στο Gazzetta: «Είναι σπουδαίος και τον αγαπώ»
Ο Φιλίπ Πετρούσεφ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά ως αντίπαλος τον Ολυμπιακό, με τον Σέρβο ψηλό της Ντουμπάι, πριν το τζάμπολ του αγώνα, να μιλάει για πολλά και σημαντικά θέματα στο Gazzetta.
Μεταξύ άλλων, ο Φιλίπ Πετρούσεφ, ο οποίος δεν άφησε καμία... δύσκολη ερώτηση αναπάντητη, μίλησε και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον οποίο, όπως είπε, αγαπά, αλλά θεώρησε πως δεν ταίριαζε στο σύστημά του.
«Ο κόουτς είναι σπουδαίος και τον αγαπώ, αλλά έχει συγκεκριμένο σύστημα, κι εγώ είμαι παίκτης που μπορώ να παίξω σε περισσότερες θέσεις. (…) Είναι πολύ κατανοητικός. Ήταν παίκτης και ξέρει πώς σκεφτόμαστε. Μας ακούει, μας στηρίζει. Από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί ως προπονητής» ήταν τα λόγια του Φιλίπ Πετρούσεφ για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τα οποία δείχνουν και την εκτίμηση που τρέφει για τον Έλληνα κόουτς του Ολυμπιακού.
Ολόκληρη η συνέντευξη του Φιλίπ Πετρούσεφ στο Gazzetta:
