Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα παραταχθεί στο ματς με την Ντουμπάι BC ο Ολυμπιακός (21:15).

Με άλλη μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ματς με την Ντουμπάι BC (21:15) για την 3η αγωνιστική της Εuroleague εκτός από αυτές των Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Σακίλ Μακίσικ.

Ο λόγος για τον Εβάν Φουρνιέ που ήταν αμφίβολος για το ματς και τελικά δεν θα μπορέσε να ενισχύσει την προσπάθεια των Πειραιωτών να επιστρέψουν στις νίκες. Ο Γάλλος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική που δεν του επιτρέπουν τη συμμετοχή.

Mε αυτή την νέα απουσία, οι ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεση τους τέσσερα πολύτιμα γρανάζια της περιφέρειας τους, κάτι που κάνει και δυσκολότερη τη δουλειά του Μπαρτζώκα για την αποψινή αναμέτρηση.